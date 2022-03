UPCN y Obras jugarán los Play Off en San Juan con entrada gratuita

Se vienen los playo off de la Liga masculina de voleibol ACLAV en el nuevo estadio de UPCN y desde el club confirmaron que el ingreso a Cuartos de Final y Semifinal será con entrada libre y gratuita.

Los clubes sanjuaninos en la Liga ACLAV cerraron la fase regular con victorias. En la última fecha disputada ayer jueves en Mar del Plata, UVT, que no clasificó a Play Off, se fue con una sonrisa al derrotar a los locales de Once Unidos por 3 a 2, con parciales 23-25, 25-22, 22-25, 25-23 y 15-11. Enorme trabajo de la “Pantera” Vásquez, ya que el venezolano fue el máximo score del partido con 36 puntos.

Al inicio de la jornada, UPCN dio cuenta de Monteros Vóley por 3 a 0, con parciales 27-25, 25-20 y 27-25 con Manuel Armoa como máximo score de su equipo con 18 puntos. De esta manera el campeón aseguró el 3º lugar de la tabla, y en cuartos enfrentará el 6º, River Plate.

Obras se dio el gusto de vencer en sus dos últimos partidos de la fase regular al puntero y al 2º de la tabla. El pasado miércoles 16 derrotó a Policial de Formosa por 3 a 1 y ayer jueves al líder Ciudad Vóley por el mismo marcador y con parciales 25-21, 25-21, 24-26 y 25-19 con un gran partido de Gerónimo Elgueta, autor de 31 puntos. Las victorias no modificaron los puestos en la tabla ni de los punteros, ni del sanjuanino, pero le dejó la satisfacción y el envión anímico de cara a Cuartos de final, donde enfrentará a uno de los vencidos, Mutual Policial de Formosa.

Los partidos a disputarse en el Estadio de UPCN desde la próxima semana, son los siguientes:

Cronograma Cuartos de final

Partido 1 – Jueves 24 de marzo

15:00 hs – Once Unidos-Paracao

17:00 hs – Policial-Obras

19:00 hs – Ciudad-Monteros

21:00 hs – UPCN-River

Partido 2 – Sábado 26 de marzo

15:00 hs – Paracao-Once Unidos

17:00 hs – Obras-Policial

19:00 hs – Monteros-Ciudad

21:00 hs – River-UPCN

Partido 3 – Domingo 27 de marzo (Condicional)

Cronograma Semifinales

Partido 1 – Martes 29 de marzo

Ganador Ciudad/Monteros vs Ganador Once Uds/Paracao

Ganador Policial/Obras vs Ganador UPCN/River

Partido 2 – Jueves 31 de marzo

Ganador UPCN/River vs Ganador Policial/Obras

Ganador Once Uds/Paracao vs Ganador Ciudad/Monteros

Partido 3 – Sábado 2 de abril (Condicional)