Valle Fértil: Orrego entregó 74 viviendas y anunció la culminación de obras hídricas clave

Se trata del barrio Valle Norte. En cuanto los acueductos, el gobernador dijo que destinaron $2.000 millones para la realización de estas obras fundamentales para el departamento

En un acto que reafirma el compromiso del Gobierno de San Juan con el bienestar de las familias sanjuaninas, el gobernador Marcelo Orrego entregó las llaves de 74 nuevas viviendas en el Barrio Ampliación Valle Norte, en el departamento Valle Fértil.

Acompañaron al gobernador el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros; los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, demás autoridades provinciales y departamentales.

Durante el evento, Orrego destacó la importancia de estas obras para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y subrayó que la construcción de viviendas no solo cumple con un derecho esencial, sino que también impulsa la economía local mediante la generación de empleo. Por otro lado, dijo que “hemos destinado dos mil millones de pesos para la realización de las obras del acueducto Cineguita-San Agustín y del acueducto Usno-San Agustín. Estas son obras de gran importancia, especialmente en materia de agua potable, que no se llevaban a cabo desde hace más de 30 años. Nuestro compromiso es hacernos cargo de lo necesario para garantizar el bienestar de la gente”.

Por otro lado dijo: “La emoción que siento es indescriptible, no solo por las 74 familias que hoy reciben su casa, sino por ver la alegría en sus rostros. Este es un objetivo cumplido, y más en un contexto tan difícil para llevar adelante obra pública. Asumí el 10 de diciembre pasado, en medio de la peor crisis económica y financiera de la historia de Argentina. Nos tocó enfrentarnos a una inflación altísima, sin fondos discrecionales, sin subsidios al transporte ni programas nacionales como el Fondo de Conectividad e Incentivo Docente. Todo eso lo cubrió la provincia, lo que requirió un ordenamiento financiero muy estricto. Tuvimos que tomar decisiones complicadas, como desafectar a más de 5.000 personas mal nombradas y reducir un 34% los cargos políticos”.

Agregó que “a pesar de estas dificultades, San Juan fue la primera provincia en reabrir la obra pública, lo que permitió finalizar casas, caminos y escuelas. Esto es fruto del esfuerzo colectivo de cada sanjuanino, un esfuerzo que también se reflejó en la implementación de líneas de financiamiento para pymes y microempresas, lo que evitó una caída aún mayor de la actividad económica. Gracias a estas medidas, también accedimos a proyectos innovadores relacionados con la eficiencia hídrica, energética y la economía circular.

Por otro lado, dijo: “Quiero resaltar que, en San Juan, hemos prohibido cualquier mecanismo que afecte el ciclo hidrológico, como los aviones rompetormentas. Esto es ley, y hemos solicitado a la ANAC que tome medidas en otras provincias que no cuenten con una legislación similar. Continuaremos defendiendo nuestros recursos naturales con firmeza”.

Para finalizar dijo: “Hoy seguimos trabajando, entregando viviendas, construyendo acueductos y priorizando el bienestar de nuestra gente. En San Juan, no hay obstáculo que no podamos superar. Somos resilientes: si caemos, nos levantamos, y al día siguiente lo volvemos a intentar. Estoy convencido de que vamos por buen camino, construyendo una provincia donde valga la pena vivir, invertir y sentirse parte”.

Por su lado, el intendente Riveros dijo: «Hoy es un día muy esperado para 74 familias que cumplirán el sueño de tener su casa propia. Para nosotros, y especialmente para mí, es un honor contar con la presencia del señor gobernador. Como intendente, estoy comprometido a trabajar junto al gobierno provincial para garantizar el derecho de cada ciudadano a su vivienda”.

Características del barrio y las viviendas.

El Barrio Ampliación Valle Norte, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Patricias Sanjuaninas, consta de 74 viviendas de las cuales 70 son prototipos estándar y 4 están adaptadas para personas con discapacidad. Cada unidad habitacional cuenta con dos dormitorios, baño, comedor-cocina integrado con espacio para lavarropas y una pila exterior para el lavadero. Además, todas las viviendas están diseñadas para permitir una futura ampliación que incorpore un tercer dormitorio.

Las casas fueron construidas utilizando un sistema tradicional que combina muros de ladrillos con una estructura de hormigón armado. En el interior, las viviendas poseen revestimientos cerámicos en pisos, paredes de baños y cocina, mientras que el cielorraso es de hormigón visto curado y pintado. Las ventanas son de aluminio blanco, y las puertas cuentan con marcos metálicos y hojas de madera pintadas con esmalte sintético blanco.

Equipamiento y diseño accesible.

Las viviendas se entregaron completamente equipadas con artefactos sanitarios, mesada de cocina, pileta de lavadero exterior, cocina eléctrica de cuatro hornallas con horno, y un sistema dual de calentamiento de agua compuesto por un termotanque eléctrico de 85 litros y un termotanque solar. Las unidades adaptadas para personas con discapacidad están acondicionadas con elementos específicos en baño y cocina que garantizan accesibilidad.