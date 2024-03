Vanesa Martín y Yami Safdie estrenan tema

Vanesa Martín, es una de las artistas femeninas referentes y más consolidadas de España y Latinoamérica. Una artista hecha a sí misma, autora e intérprete de todos sus temas, con una personalidad y capacidad de conexión única, que fusiona de manera versátil diferentes géneros como el pop contemporáneo, el rock y la música de raíz. Después del lanzamiento de su octavo disco de estudio “Placeres y pecados”, nominado al Latín Grammy el pasado año, y de una gira exitosa por España, Latinoamérica y EEUU presenta “4 paredes” junto a Yami Safdie.

Yami Safdie es una cantante argentina de 26 años cuyo sonido particular y letras sinceras han llegado a millones de corazones. Nacida en Haedo, Buenos Aires, Yami ha estado cantando desde que nació y comenzó sus estudios en teatro musical a los 9 años. A los 19 años decidió compartir su voz en redes sociales, lo que la llevó a tener 3.7 millones de seguidores en Tik Tok y más de 1 millon en Instagram. En 2021 estrena participa del ciclo CMTV Acústico con su versión “FC (CMTV Acústico)“. En 2022 lanza su primer álbum “Dije que no me iba a enamorar” el cual ya acumula más de 100 millones de reproducciones solo en Spotify y más de 3 millones de oyentes, y ha sido nominado para los Premio Gardel. Actualmente, está a punto de comenzar su primera gira nacional junto con su nuevo álbum “SUR”.

Producida por Mercaderlab, “4 paredes” es una canción que nació en la última edición de She Sounds en 2023, un camp de composición para mujeres compositoras, artistas y productoras en Madrid que contó también con la colaboración de Road Ramos como productora. Un tema con una influencia de chacarera, de gran profundidad y llena de emoción donde ambas artistas conjugan perfectamente su talento e interpretación.