¡Volvieron los operativos de salud a Santa Lucía!

La U.V. B° Laprida “La Alianza” recibió el operativo de salud impulsado por el Gobierno de San Juan, acercando servicios y fortaleciendo la equidad e igualdad de oportunidades

Gracias al compromiso del gobernador Marcelo Orrego y al ministro Carlos Platero , que a través de la Dirección de Asistencia Directa del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano , nuestros vecinos pudieron recibir atención oftalmológica gratuita.

Una vez más, junto a la familia santaluceña.

Sigamos haciendo, sigamos construyendo el mejor lugar para vivir.