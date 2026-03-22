¡Volvieron los operativos de salud a Santa Lucía!

EL REPORTERO 22 de marzo de 2026
ocu santa

La U.V. B° Laprida “La Alianza” recibió el operativo de salud impulsado por el Gobierno de San Juan, acercando servicios y fortaleciendo la equidad e igualdad de oportunidades🤝

Gracias al compromiso del gobernador Marcelo Orrego y al ministro Carlos Platero , que a través de la Dirección de Asistencia Directa del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano , nuestros vecinos pudieron recibir atención oftalmológica gratuita.👓

✨Una vez más, junto a la familia santaluceña. 🫂

Sigamos haciendo, sigamos construyendo el mejor lugar para vivir.

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