Zelensky aseguró que no perdonará los ataques rusos a civiles desarmados y edificios residenciales

El undécimo día de la guerra en Ucrania llega tras la suspensión de la evacuación de la población civil de Mariupol y Volnovaja planeada el sábado debido a la continuación de la ofensiva rusa.

Luego de los brutales ataques a Kiev, Jarkov y Mariupol, las tropas rusas se ensañan contra otras ciudades ucranianas en su invasión al territorio. Por su parte, los integrantes del gobierno ucraniano han pedido mayor apoyo a la comunidad internacional en medio de la crisis.

Nuevas empresas se sumaron a la lista de organizaciones que dejaron de operar en Rusia como medida de protesta por la invasión a Ucrania.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión rusa: (Hora ucraniana, GMT+2):

Lunes 7 de marzo

11:00: El precio de gas natural volvió a batir un récord histórico en el mercado europeo, en momentos en que son debatidas por Estados Unidos y la Unión europea sanciones a la energía rusa por la invasión a Ucrania. El temor a perturbaciones de las exportaciones procedentes de Rusia, que suministra 40% de las importaciones de gas europeo, disparó al comienzo la referencia del mercado en Europa, el TTF holandés, que subió más de 60% estableciendo un nuevo récord de 345 euros el megavatio-hora (MWh). Luego, hacia las 09H05 GMT ganaba solo 45% a 280 euros.

10:51: La mayoría de las bolsas europeas registró retrocesos superiores al 4% este lunes en los primeros negocios, debido a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, sobre todo el aumento del precio del petróleo.

Tras haber iniciado sus operaciones con bajas de un 2%, las pérdidas de las principales bolsas se aceleraron poco después. Así, Milán retrocedía un 6%, Fráncfort, un 4,10%, Madrid, un 4,01%, y París, 4,04%.

Londres, la plaza más resistente desde el inicio de la ofensiva rusa, se situaba en baja de 1,87% a las 08h20 GMT.

10:14: Zelensky aseguró que Ucrania no perdonará los ataques rusos a civiles desarmados y edificios residenciales.

El presidente ucraniano aseguró que la “arrogancia” de Rusia es la prueba de que las sanciones impuestas a Moscú no son suficientes.

“No perdonaremos los edificios residenciales bombardeados, no perdonaremos el cohete que nuestra defensa aérea derribó hoy sobre Okhmatdet y más de otros 500 cohetes similares que golpearon nuestra tierra, Ucrania, nuestra gente, niños. No perdonaremos las ejecuciones sin armas”, ha recalcado el mandatario en un vídeo publicado en Telegram, según ha recogido la agencia de noticias Unian.

Así, el presidente de Ucrania ha hecho hincapié en que no perdonará “cientos de víctimas y miles de sufrimientos”.

“Hoy es el domingo del Perdón, el día en que siempre nos pedimos perdón unos a otros, a todas las personas, a Dios. Pero hoy, al parecer, muchos no recordaron este día en absoluto, no recordaron las palabras obligatorias: perdóname, y la respuesta obligada: Dios perdonará y yo perdono”, ha zanjado Zelensky. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky

Zelensky, aseguró que la “arrogancia” de Rusia es la prueba de que las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados por la invasión de Ucrania no son suficientes.”No lo han entendido. No lo han sentido. No han visto que el mundo esté decidido”, afirmó en un nuevo video difundido en la noche del domingo en redes sociales.

09:19: Rusia anunció que permitirá la apertura de corredores humanitarios en Kiev, Mariupol, Kharkiv y Sumi.

De acuerdo con un comunicado emitido por las tropas invasoras y difundido por las agencias rusas de noticias, a partir de las 10.00 (hora local) de este lunes 7 de marzo, comenzará un “régimen de silencio”, es decir, un cese de las hostilidades, para permitir la apertura de “un corredor humanitario”.

Según las fuerzas rusas, esta decisión se tomó “ante la catastrófica situación humanitaria y su fuerte agravamiento en las ciudades de Kiev, Jarkov, Sumi y Mariupol”.

De esta manera, se abrirá un corredor desde Kiev, que pasará por las ciudades de Gostomel, llegará hasta Chernobyl y las localidades de Gden y Gomel, ambas ya en Bielorrusia, y posterior entrega de los desplazados por vía aérea a la Federación Rusa.

Desde Mariupol, la salida se realizará por dos vías. La primera ruta es hasta Rostov del Don, ya en Rusia, para luego por transporte aéreo, ferroviario y por carretera seguir a destinos seleccionados o puntos de alojamiento temporal. La segunda iría desde Mariupol hasta Mangush, en la cuenca del Donetsk.

09:00: La bolsas chinas cayeron ante la subida del petróleo por la invasión rusa en Ucrania.

En la parte continental del país, el índice de referencia del parqué de Shanghái cedía un 1,48 %, mientras que el de Shenzhen, centrado en valores tecnológicos, registraba pérdidas todavía mayores, del 2,67 %.

El índice CSI 300, que mide la evolución de los 300 principales valores negociados en esos dos mercados, caía un 2,38 %.

Por su parte, el referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, experimentaba una caída todavía superior a la de sus contrapartes de la China continental, del 3,41 %.

Este indicador llegó a la media sesión con 21.159,18 puntos, lo que supone el nivel más bajo en más de un lustro.

En el caso del mercado hongkonés, a las tensiones geopolíticas y económicas derivadas del ataque ruso a Ucrania se suma la situación de la covid-19 en la antigua colonia británica, que sigue sumando cifras récord de contagiados entre rumores de que las autoridades podrían ordenar un confinamiento este mes para tratar de atajarlas.

08:21: El famoso actor y presentador ucraniano Pasha Lee murió a causa del bombardeo de los invasores rusos en Irpin,informaron este domingo medios locales.

La muerte de Pasha Lee fue informada por el abogado y periodista Yaroslav Kuts.

“Ni siquiera tuvieron tiempo de tomar una foto… Descanse en paz”, escribió en su Facebook.

Pasha Lee solo tenía 33 años. El actor se había recién unido a las filas de la defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania para proteger a su país natal de los invasores rusos.

“Durante las últimas 48 horas tuvimos una oportunidad de sentarnos y tomar una foto de cómo nos están bombardeando, y estamos sonriendo porque nos las arreglaremos y todo será UCRANIA ¡¡¡ESTAMOS TRABAJANDO !!!”, escribió en su Instagram hace dos días. El actor, Pasha Lee

07:53: El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado este lunes que se impondrán nuevas sanciones “significativas” a Rusia, incluidos los oligarcas, las personas y las empresas responsables o asociadas con la invasión de Ucrania.

“Nunca se ha presentado un proyecto de ley de esta naturaleza ante nuestro Parlamento, pero con Rusia vetando las sanciones de la ONU, debemos actuar nosotros mismos para apoyar a Ucrania y a nuestros socios en la oposición a esta invasión”, ha destacado la primera ministra, Jacinda Ardern, tal y como recoge el diario ‘New Zealand Herald’.

Ardern, ha explicado que las sanciones permitirán congelar los activos rusos en Nueva Zelanda, impedir que personas y empresas trasladen su dinero y activos al país, e impedir que yates, barcos y aviones entren en aguas o espacio aéreo neozelandeses.

“Cuando respondimos por primera vez a la invasión de Rusia emitiendo prohibiciones de viaje específicas, prohibiendo las exportaciones al ejército y suspendiendo las consultas bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijimos que no había opciones fuera de la mesa”, ha agregado la primera ministra. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern

07:36: Corea del Sur suspendió todas las transacciones con el Banco Central de Rusia.

Corea del Sur ha suspendido este lunes todas las transacciones con el Banco Central de Rusia uniéndose al movimiento globalpara imponer sanciones adicionales contra Moscú en respuesta a la operación militar rusa en Ucrania.

Según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap News, el Gobierno de Corea del Sur anunciará los detalles después de consultar con las agencias gubernamentales relacionadas.

06:45: Japón desaconsejó a sus ciudadanos viajar a territorio de la Federación Rusa.

El Gobierno de Japón ha elevado su nivel de advertencia de viaje a todo el territorio de la Federación Rusa y desaconsejado a sus ciudadanos que viajen a ese país independientemente del motivo.

El Ministerio de Exteriores ha elevado la alerta a nivel 3 para Rusia, la segunda más severa de su escala de cuatro niveles (sólo por debajo del que insta a sus nacionales a evacuar un territorio), anunció este lunes el portavoz gubernamental, Hirokazu Matsuno.

Japón ha tomado esta decisión en vista de las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania, que ha afectado a las operaciones de aerolíneas, entre ellas las niponas Japan Airlines (JAL) y All Nippon Airways (ANA), y podría dificultar salir del país.

“Tras la invasión de Rusia a Ucrania muchos están tomando medidas como la adopción de sanciones o la suspensión de vuelos a Rusia”, dijo Matsuno al ser preguntado por la decisión en rueda de prensa, en la que señaló que “la situación cambia rápidamente”.

“Las sanciones están afectando a la vida cotidiana de los ciudadanos (en Rusia) y la tensión podría aumentar, por lo que hemos subido la alerta de seguridad a nivel 3 en todo el territorio ruso y estamos instando a los japoneses a que consideren abandonar el país en vuelos comerciales mientras sigan disponibles”, añadió.

Las autoridades japonesas elevaron la semana pasada el nivel de alerta al máximo en áreas fronterizas de Rusia con Ucrania, así como en las regiones colindantes de este último país con Bielorrusia, donde el país asiático también ha desaconsejado viajar.

05:36: El Reino Unido inyectará 100 millones de dólares en la economía de Ucrania.

Los fondos pueden ser usados para sufragar salarios del sector público, permitir que continúen operando funciones estatales críticas, así como para afrontar gastos de seguridad social y pensiones, indicó en un comunicado Downing Street, despacho oficial de Boris Johnson. El primer ministro británico, Boris Johnson

El Ejecutivo británico ha detallado que la concesión se llevará a cabo a través del Banco Mundial.

04:39: Miles de personas deben ser evacuadas inmediatamente de sus ciudades en Ucrania, según ha informado la Oficina presidencial ucraniana.

“Ya hemos tenido dos acuerdos sobre corredores humanitarios desde Mariupol y Volnovaja con la parte rusa, los cuales han sido violados por los rusos. Habrían permitido la evacuación de más de 200.000 civiles”, ha denunciado la Oficina del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tal y como ha recogido el diario ucraniano ‘Ukrayinska Pravda’.

En este contexto, ya hay varias decenas de ciudades en ocho regiones del país en las que “la situación humanitaria es catastrófica”.

Las ciudades, pueblos y aldeas de las regiones de Sumy, Chernigov, Jákov, Kiev, Mykolaiv, Zaporiyia, Jersón, Lugansk y Donetsk son los que necesitan mayor acceso a los corredores humanitarios.

03:55: Spotify suspendió la suscripción premium para los usuarios de Rusia.

Esta decisión se ha tomado en el marco de las sanciones que ya han impuesto otras empresas y “debido a las nuevas restricciones externas” del veto de los principales proveedores de pagos a Moscú.

Esta decisión se ha tomado en el marco de las sanciones que ya han impuesto otras empresas y “debido a las nuevas restricciones externas” del veto de los principales proveedores de pagos a Rusia.

La plataforma de transmisión de audio anunció el miércoles el cierre indefinido de su oficina en Rusia y eliminó todo el contenido de RT y Sputnik de Spotify en la UE y otros mercados.

La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix y el portal de vídeos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, también han informado este domingo de la suspensión de todos sus servicios en Rusia.

2:23: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que la “arrogancia” de Rusia es la prueba de que las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados por la invasión de Ucrania no son suficientes.”No lo han entendido. No lo han sentido. No han visto que el mundo esté decidido”, afirmó en un nuevo video difundido en la noche del domingo en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha apelado directamente a los líderes occidentales: “Hemos escuchado promesas de que habrá corredores humanitarios. No hay ninguno. En lugar de corredores humanitarios, solo hay corredores sangrientos”.

Zelensky, además, prometió “castigo” para los responsables de atrocidades en suelo ucraniano. “ Vamos a encontrar a todos y cada uno de los que han disparado contra nuestras ciudades, contra nuestra gente, que han bombardeado nuestra tierra, que han lanzado cohetes, que han dado órdenes y han apretado el botón de ‘fuego’”, advirtió. “No habrá un solo lugar tranquilo en toda la Tierra, excepto la tumba”, prometió. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky

1:15: Rusia disparó 600 misiles desde que comenzó la ofensiva en Ucrania, según confirmó a CNN una fuente del ministerio de defensa norteamricano. De acuerdo con la cadena,

Moscú está utilizando el 95% de poder de combate en la invasión, ataca incesantemente Kherson y Mykolaiv, e intenta rodear Kyiv, Khakhiv, Chernihiv y Mariupol.

00:09: Aumenta el número de civiles asesinados en Ucrania por la invasión rusa

Un total de 364 ucranianos no militares han muerto y 759 han resultado heridos desde que comenzaron los combates el 24 de febrero