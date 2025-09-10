1º Campeonato Sanjuanino de Motocross

El 13 y 14 de septiembre se disputa la 5º fecha del Campeonato Cuyano de Motocross y la 1ª del Campeonato Sanjuanino.

Vení a disfrutar de la velocidad, los saltos y la emoción en el Circuito MX Park de Santa Lucía, ubicado en el Camping Don Bosco

Ubicación: https://share.google/fXe8vBRNaeWSiqqz8.

Junto con la Secretaria de Deportes San Juan, este campeonato promete un espectáculo para los fanáticos, con los mejores pilotos de la región.

¡No te lo podés perder!