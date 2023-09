Este martes 26 de septiembre se celebra el Día del Bastón Verde. Una conmemoración que no es solo un recordatorio en el calendario, sino una oportunidad para destacar la importancia de una herramienta que tiene un doble propósito. Por un lado, sirve como guía para aquellos que lo utilizan y, por el otro, permite a los transeúntes identificar a las personas con baja visión, facilitando así una ayuda más efectiva, si es requerida.

La historia detrás de este instrumento se remonta a la iniciativa de Perla Catherine Mayo (MN 76388) una profesora uruguaya de educación especial que decidió establecerse en Argentina. Mayo es la mente brillante detrás del bastón verde, y lo concibió, entre otras cosas, como un objeto de orientación y movilidad que distingue a las personas con baja visión de aquellas con ceguera total.

Todo comenzó con una experiencia personal de Mayo con una alumna llamada Analía, quien tenía problemas en la vista y utilizaba un bastón blanco -que identifica a las personas ciegas– y un certificado de discapacidad por ceguera. Aquí es donde la profesora identificó un desafío: en la vida diaria, es esencial que las personas puedan distinguir entre quienes tienen una disminución visual y quienes están completamente ciegos.

En diálogo con Infobae, Mayo repasó: “Hace 35 años que soy maestra de chicos ciegos y con baja visión. En este último caso, mis alumnos usaban bastón blanco, y cada vez que subían a un colectivo y leían, la gente se acercaba y les decía de todo porque creían que no eran ciegos o que fingían. Miraban una vidriera o el menú en un restaurante y los juzgaban. Analía me dijo que no quería usar más el bastón blanco en la facultad porque cada día que subía al colectivo, la insultaban diciéndole que era una ciega mentirosa”.

Perla Catherine Mayo, la profesora uruguaya detrás de la iniciativa del Bastón Verde, que es un símbolo de orientación y movilidad

“Entonces -siguió Mayo-, con mi equipo, hicimos el seguimiento del caso de Analia. Ella dejó la facultad de psicología a los pocos meses porque no era independiente y no quería usar bastón blanco porque no era ciega. Y no tenía quien la llevara a la facultad. Pinté un bastón de color verde con un spray, todo súper casero. La llamé y le dije una mentira piadosa: ‘Mira, llegó un bastón verde de Estados Unidos para personas con baja visión”’. Ella vino al centro y vio el bastón muy mal pintado, pero se puso súper contenta porque entendió que era su elemento de pertenencia”.

Lo que ocurrió tras la inventiva de la profesora fue, según sus palabras, “emocionante”: “Salimos por primera vez con el bastón verde de Analía y me mantuve a unos metros de ella para ver la reacción social. Cuando llegó a un cruce, alguien se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Al terminar de cruzar la avenida, le preguntaron por qué era de color verde y ella respondió: ‘Porque tengo baja visión, no soy ciega’. Esa fue la primera historia”.

Inspirada por esta problemática, Mayo emprendió un viaje que culminó en la creación del Centro Mayo de Baja Visión. Como directora de esta institución, ha dedicado su vida a ayudar en el proceso de evaluación y rehabilitación de personas con baja visión, proporcionando además apoyo terapéutico para mejorar su calidad de vida.

La respuesta general a la idea del bastón verde fue abrumadoramente positiva y como resultado, varias legislaciones alrededor del mundo han reconocido la importancia de este instrumento. “Se concretó una Ley en 2002 en Argentina, luego en 2011 en Uruguay, 2018 en Brasil; y fue presentada en Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Honduras”, sostuvo Mayo.

Y precisó que “413 millones de personas padecen de baja visión en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y cada vez va a haber más. Estos pacientes ven, pero de manera limitada: por ejemplo, algunos pueden moverse con facilidad pero no leer señales en la calle, mientras que otros pueden ver como si fuera a través de un ‘tubito’”.

“La idea de la difusión de este Día del Bastón Verde y de poner esta efeméride es, además de un homenaje a mi mamá fallecida, darle visibilidad a la problemática de la baja visión. El bastón verde simboliza la baja visión y la discapacidad visual de quienes ven poco. El bastón verde es un juego de palabras: ‘Ver de nuevo’ y el color verde que representa la esperanza”, reveló la profesora y creadora de esta iniciativa.

Al tiempo que sumó: “La baja visión se determina cuando, por ejemplo, vas al médico, te controla, te revisa y, en el cartelito con letras en 10 líneas, una persona llega a leer hasta la tercera línea. El paciente de baja visión, no logra ver tres décimas de visión o un campo visual mayor a 20 grados. A veces se les dice que no hay nada para hacer, pero acá yo evalúo cuánto ve esa persona, y hay elementos y ayudas ópticas y no ópticas, y rehabilitación visual para que aprenda a ver en su zona de visión. Así. recuperamos actividades como la lectura, escritura, ver tele; o que los niños puedan leer no solo en braille”.

Según Mayo, “el bastón verde te da el derecho a ver. En el Centro Mayo apuntamos a usar la visión que tienen los pacientes y que aprendan a mirar de nuevo; es decir, aprender a ver de otra manera. Por eso, mañana, se van a inundar las redes sociales con el hashtag #BastonVerdeEsBajaVision”.

