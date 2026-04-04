Transporte Inclusivo suma kits de seguridad vial 

Como parte del programa Transporte inclusivo, también se entrega un casco y un chaleco refractario para además de brindar herramientas para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad, minimizar los riesgos de tránsito y prevenir accidentes.

En el 2025, el Programa de Transporte Inclusivo brindó unas 20 tricicletas y manociclos, construidos a medida, para que personas con discapacidad motriz pudiesen trasladarse a realizar diferentes actividades. Ahora no sólo se otorga la movilidad adaptada, sino que, además para contribuir a la seguridad personal en la vía pública y la prevención de accidentes, se le anexó un casco y chaleco refractario para cada usuario.

La primer tricicleta con kit de seguridad vial la recibió Ramiro Ponce, de 12 años. Este estudiante de secundario de la Escuela Juan Larrea, en San Martín, añoraba poder trasladarse de su casa al establecimiento -unas 15 cuadras- en bicicleta común, pero por su condición física en los pies, le era imposible pedalear. Ahora con la movilidad adaptada no tiene inconvenientes.

En esta segunda edición del programa que reafirma las políticas públicas para fomentar la independencia, autonomía e inclusión de las personas con discapacidad se amplió el rango etario de los destinatarios y la finalidad de uso: en lugar de ser hasta los 45 años, ahora se extiende de 12 hasta 70 años para que puedan trasladarse a sus actividades escolares, laborales, recreativas, sociales y también de rehabilitación.

De forma gratuita, se puede acceder a manociclos -diseñados para aquellas personas que tienen dificultades en el movimiento de sus miembros inferiores ya que se operan con las manos- y tricicletas -que son bicicletas con tres ruedas que dan más estabilidad y seguridad a los usuarios con movilidad reducida y control del tronco-. Se construyen en rodado 16, 20 y en algunos casos hasta 26, con diferentes velocidades, butacas regulables y apoyapies adaptados según las lesiones en miembros superiores u otros ajustes necesarios. En ambos casos se incluye el kit de seguridad vial.

Los interesados deben llevar la documentación a la oficina del Departamento Social de la Dirección de Personas con Discapacidad ubicada en el Anexo Ministerial (en Hipólito Yrigoyen 2950 (este), Santa Lucia). Entre otros requisitos se pide: fotocopia de DNI del solicitante y en el caso de un menor, del grupo familiar; Certificación Negativa de ANSES; constancia de CUIT/CUIL (en el caso de menores de todos los integrantes del grupo familiar); Certificado Único de Discapacidad vigente en el que se acredite la discapacidad relacionada al área motora (la misma debe constar en el diagnóstico del C.U.D.); certificado de Aptitud Médica para el uso de manociclo o tricicleta, que respalde la necesidad y la posibilidad del uso del dispositivo; constancia o certificación de asistencia a establecimiento educativo, laboral, de rehabilitación o recreativo; una nota dirigida al ministro de Familia y Desarrollo Humano firmada por el solicitante o los padres o tutores legales, en el caso de un menor, detallando el motivo por el que solicita la movilidad. Deberán someterse a una evaluación socioeconómica ya que los ingresos del grupo familiar del solicitante, no deberán superar el valor de cuatro salarios mínimos vitales y móviles.