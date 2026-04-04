Se extiende la validez de los pases de colectivo vencidos para personas con discapacidad

Tanto la parte inferior del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como las antiguas credenciales vencidas desde el año 2024, seguirán vigentes para acceder al transporte público de corta distancia, a través de RedTulum.

La Dirección de Personas con Discapacidad -del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano- en conjunto con la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de RedTulum -dependientes del Ministerio de Gobierno- establecieron extender la vigencia hasta el 30 de junio de 2026, tanto de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) como las credenciales de transportes vencidas durante los años 2024, 2025 y 2026, las que ofician de pase libre para las líneas de transporte de corta distancia para personas con discapacidad.

De este modo se garantiza el derecho constitucional a la movilidad y el acceso al transporte público de pasajeros para las personas con discapacidad, sin interrupciones ni la necesidad de realizar otro trámite alternativo.

Vale consignar que había una prórroga hasta el 31 de marzo de 2026 y ahora se extenderá su validez por tres meses, hasta el 30 de junio inclusive.

Las personas con discapacidad, en protección a sus derechos, tienen establecido por la Ley Provincial 814 A en su artículo 22 inciso 10 (D), la posibilidad de viajar en forma gratuita en el transporte público de pasajeros, inclusive con un acompañante -según lo amerite cada caso, lo que debe estar especificado en el CUD-.

El beneficio de la gratuidad es de uso personal e intransferible, y garantiza que las personas con discapacidad, de todas las edades, accedan al traslado hacia el destino que necesiten, es decir, no sólo médico y asistencial, educativo o laboral, inclusive recreativo y social.

En septiembre del 2025, se aplicó en la provincia como válido el uso de la parte inferior del CUD como pase libre de colectivos.