Gobierno conmemora la Revolución de Mayo con una muestra documental

El Cabildo sanjuanino será el foco principal de una exposición con archivos que muestran la participación de la provincia en el primer paso independentista nacional.

El Ministerio de Gobierno llevará a cabo una muestra con documentos originales, facsímiles, bibliografía histórica y una reconstrucción visual del antiguo Cabildo de San Juan, en el marco de un nuevo aniversario de la gesta revolucionaria que comenzó a concretarse el 25 de mayo de 1810.

La exposición, titulada “Los Acontecimientos de Mayo a través del Cabildo de San Juan de la Frontera”, organizada por el Archivo General de la Provincia (AGP), tiene como objetivo poner en valor el Cabildo como institución y centro administrativo que cumplió diversas funciones en aquella época, la repercusión de la Revolución de Mayo en nuestra provincia y conocer el aporte de los sanjuaninos a la historia nacional.

Entre los elementos que estarán disponibles para conocer en la muestra, se destacan documentos oficiales emitidos por el Cabildo, una representación histórica del edificio reconstruida con la IA a partir de diferentes investigaciones académicas, y diversos archivos que registran episodios significativos de los años posteriores a la Revolución, como la presencia en territorio sanjuanino de Cornelio Saavedra, quien encontró refugio temporal en el actual departamento Iglesia.

El Ministerio de Gobierno llevará a cabo una muestra con documentos originales, facsímiles, bibliografía histórica y una reconstrucción visual del antiguo Cabildo de San Juan, en el marco de un nuevo aniversario de la gesta revolucionaria que comenzó a concretarse el 25 de mayo de 1810.



La exposición, titulada “Los Acontecimientos de Mayo a través del Cabildo de San Juan de la Frontera”, organizada por el Archivo General de la Provincia (AGP), tiene como objetivo poner en valor el Cabildo como institución y centro administrativo que cumplió diversas funciones en aquella época, la repercusión de la Revolución de Mayo en nuestra provincia y conocer el aporte de los sanjuaninos a la historia nacional.

Entre los elementos que estarán disponibles para conocer en la muestra, se destacan documentos oficiales emitidos por el Cabildo, una representación histórica del edificio reconstruida con la IA a partir de diferentes investigaciones académicas, y diversos archivos que registran episodios significativos de los años posteriores a la Revolución, como la presencia en territorio sanjuanino de Cornelio Saavedra, quien encontró refugio temporal en el actual departamento Iglesia.

Para visitar la muestra, las personas interesadas deben enviar una solicitud por el correo de la Dirección del AGP para agendar un turno, a archivogeneral@sanjuan.gov.ar. La muestra estará disponible los días miércoles y jueves de 11 a 13 horas, y estará exhibida hasta el 12 de junio.