El Teatro Sarmiento presenta “El Cristo de los Gitanos”

La obra subirá a escena este 4 de abril desde las 21.30. Las entradas están a la venta.

En el marco de las actividades programadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte para Semana Santa, el Teatro Sarmiento abre sus puertas a una propuesta artística de alto impacto: la obra “El Cristo de los Gitanos”, a cargo de la compañía de danza Solange Pinto.

Se trata de un espectáculo de danza-teatro de raíz flamenca que propone una mirada artística y contemporánea sobre la vida de Jesús, recorriendo desde su nacimiento hasta la pasión, muerte y resurrección. La puesta, pensada para todo público, se desarrolla a lo largo de 11 escenas donde la danza y el teatro conviven de manera simultánea, dando lugar a una experiencia profunda.

La función se realizará a las 21:30 horas en el Teatro Sarmiento. Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro, con un valor general de $12.000.

Esta propuesta se suma a la agenda cultural de Semana Santa en la provincia, consolidando una oferta que combina arte, tradición y reflexión en escenarios emblemáticos de San Juan. Para conocer más detalles de las agenda de actividades visitar sanjuan.tur.ar o las redes sociales cultura.sanjuan o Teatro Sarmiento.