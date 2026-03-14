Soledad «Hoja en Blanco»

Soledad Pastoruti presenta ‘Hoja en blanco‘, su nueva entrega dentro del proyecto Casa Sole, donde la música popular se encuentra en su forma más íntima y genuina. En esta ocasión, la artista se une a Lázaro Caballero, creando una versión que mezcla sus universos artísticos y reafirma el espíritu del proyecto.

‘Hoja en blanco’ es un ejemplo de cómo Casa Sole busca unir mundos a través de la música. La canción, originaria de Santa Marta y con múltiples versiones previas, se transforma en esta interpretación que destaca la esencia vocal de Soledad, junto a la presencia de violines, acordeón y el rasguido doble. Esta combinación da lugar a una interpretación que respira identidad y renovación.

Este lanzamiento es el tercero de un ciclo que continúa revelando nuevas versiones y cruces sonoros desde un espacio que funciona como hogar y refugio creativo. Fiel al espíritu del proyecto, la canción se presenta cercana, orgánica y atravesada por un intercambio sincero entre los artistas.

El video, grabado en la atmósfera característica de Casa Sole, captura el clima del momento: guitarras que respiran, voces entrelazadas y una interpretación que pone en primer plano la sensibilidad de cada uno. La naturalidad del diálogo musical entre Soledad y Lázaro convierte esta versión en un punto alto del proyecto.

Soledad también se estará presentando en el Lollapalooza Argentina el 14 de marzo, un hito en su carrera al ser la primera artista de folclore en formar parte de este festival.

Con ‘Hoja en blanco’, la cantante continúa expandiendo su universo musical, reafirmando su capacidad de tender puentes entre generaciones, estilos y geografías, siempre desde la emoción y la autenticidad.