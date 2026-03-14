Carlos Rivera «Vida México»

Este disco está inspirado en los colores, las tradiciones y los sonidos que forman parte del imaginario nacional, teniendo al mariachi como eje central del proyecto.

A través de este material, Carlos explora y reinterpreta la música mexicana desde una visión contemporánea, sin perder la esencia de los géneros tradicionales que han acompañado la historia musical del país. El álbum representa una celebración de la cultura mexicana y un regreso a los orígenes sonoros que han marcado su trayectoria artística.

‘Vida México’ es el complemento a su EP ‘Vida…’, lanzado en octubre pasado. Este nuevo material incluye 15 canciones y un bonus track y cuenta con colaboraciones de grandes figuras de la música mexicana como Pepe Aguilar y Ana Bárbara.

Los focus tracks del disco son ‘Donde Estés Donde Estoy’ en colaboración con Marisela, y ‘Sin Despedida’ junto a Alejandro Fernández, tema que recién se estrenó y que ya supera el millón de views en YouTube, además de acumular más de 2.7 millones de streams a nivel global.

El disco cuenta con un bonus track de una nueva versión de ‘Recuérdame‘ junto a Natalia Lafourcade, que aporta una sensibilidad especial a este homenaje a México.

‘Vida México’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.