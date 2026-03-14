Carlos Vives, Emilia Wisin y Xavi tema del Mundial 2026

Cuatro generaciones, cuatro estilos y una misma pasión se unen en «Somos más«, el himno oficial de la cobertura de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en español en Estados Unidos y Puerto Rico.

Esta colaboración histórica, que cuenta con la participación de Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi, convierte la emoción del fútbol en un mensaje poderoso de identidad y celebración cultural.

«Somos más» nace con el objetivo de representar a las comunidades latinas que viven el fútbol como una tradición que une familias, países y generaciones. La canción fusiona la energía inconfundible de Wisin, el sello tropical de Carlos Vives, la frescura pop de Emilia y el sonido contemporáneo de Xavi, creando un tema vibrante que resuena con audiencias dentro y fuera del estadio.

Carlos Vives comentó sobre la intención detrás del proyecto: ‘Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos‘. Para el artista colombiano, esta unión simboliza las raíces compartidas y la fuerza cultural que caracteriza al mundo latino.



Por su parte, Emilia expresó su entusiasmo al afirmar que ‘este proyecto representa un sueño hecho realidad‘, subrayando su orgullo por representar a la comunidad latina y colaborar con voces tan inspiradoras en una canción que celebra la pasión y la unidad.

Desde Puerto Rico, Wisin enfatizó el poder del mensaje que transmite la canción, destacando que ‘esta canción es más que música: es un mensaje que cruza fronteras‘.



Así, se pone de relieve la importancia de la unidad y el respeto como el verdadero lazo entre culturas. Representando a México, Xavi agregó que el proyecto simboliza la conexión natural entre dos lenguajes universales, afirmando que ‘este proyecto es especial porque une la música y el deporte‘.

‘Somos más’ tuvo su estreno en vivo durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde su energía contagiosa marcó el inicio de su recorrido como banda sonora oficial del torneo. El sencillo ya está disponible en todas las principales plataformas digitales, listos para acompañar la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será la edición más grande en la historia del torneo, con 104 partidos transmitidos en vivo en español por Telemundo y Universo.

Con esta colaboración, Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi celebran el poder de la música como punto de encuentro. Más que un himno deportivo, ‘Somos más’ es una declaración colectiva: cuando se unen las voces, la cultura y la pasión, siempre somos más.