Orrego participó de la inauguración de un importante centro comercial en Chimbas y destacó la generación de puestos de trabajo

El gobernador participó de la apertura de Las Lajas, un complejo de inversión privada que apuesta al desarrollo del Oeste sanjuanino con más de 90 locales. Estuvo además, la intendenta Daniela Rodríguez

El gobernador Marcelo Orrego, participó de la inauguración del Centro Comercial Las Lajas, en Chimbas. El nuevo complejo se encuentra ubicado en la intersección de la Avenida Benavidez y la calle Bonduel, en una zona estratégica que limita con Rivadavia.

Este flamante emprendimiento contribuye al desarrollo y la descentralización de la zona Oeste de la provincia, permitiendo que el comercio crezca de manera ordenada fuera del centro tradicional.

El corte de cintas estuvo encabezado por el gobernador Orrego y la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, además del intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky. También participaron el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; junto a los empresarios responsables del proyecto, Miguel Ángel Rodríguez y Leandro Sambrizzi, además de diversos funcionarios provinciales, municipales y vecinos de la zona.

Durante el acto, el gobernador compartió unas palabras con los presentes y destacó la importancia de la iniciativa privada: «Hay que felicitar a aquellas personas que sueñan y hacen realidad estos objetivos. Es muy importante, porque cada persiana que se levanta tiene que ver con los sueños que tienen muchas personas, que además generan trabajo. Tenemos la suerte de que los construyen en este caso son sanjuaninos, los comerciantes también, y se encuentra en una zona muy linda acá del departamento de Chimbas, justo en la división con Rivadavia».

El mandatario también agregó: «Felicito a Miguel Rodríguez y a Leandro Sambrizzi, que han trabajado en este proyecto y hoy han hecho realidad que muchos comerciantes tengan su lugar, que seguramente va a ser un polo de descentralización en el comercio sanjuanino».

Por su parte, la intendenta Rodríguez agradeció al gobernador su presencia y destacó que el centro comercial genera valiosos puestos de trabajo para los chimberos. “Invertir en estos tiempos e invertir en dólares no es fácil. Pude ver todo el proceso y la cantidad de hombres y mujeres trabajando en este lugar. Eso es maravilloso. Eso significa que hay ganas de trabajar, hay ganas de invertir”, dijo sobre la iniciativa privada.

Sobre el nuevo centro comercial

El Centro Comercial Las Lajas es un complejo de gran magnitud que abarca una superficie total de más de 8.000 m2, de los cuales alrededor de 5.600 son cubiertos. Emplazado sobre avenida Benavidez, frente al complejo Las Lajas 1 y 2, el barrio privado más grande de San Juan, con más de 450 familias residentes.

La estructura cuenta con cuatro ingresos diferentes y un estacionamiento con capacidad para más de 100 vehículos. En su interior, el espacio alberga 82 locales comerciales y 12 locales dedicados a la gastronomía, además de un supermercado que funciona con su propio depósito independiente.

El predio contempla diversas propuestas que incluyen indumentaria, juguetería, librería y áreas recreativas para toda la familia.

Un detalle clave es que la obra se terminó en apenas 13 meses, mucho antes de lo esperado, y se diseñó bajo un sistema que busca reducir los costos de alquiler y expensas, para que los comerciantes locales puedan ser más competitivos.