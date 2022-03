Se busca sensibilizar el control de VIH-Sida y avanzar con nuevos diagnósticos

El VIH es una infección que no permite pausas ni reparos. Si bien, el impacto social de la enfermedad en los últimos años ha caído por el efecto de los medicamentos y la notable reducción en el riesgo de la propagación, es necesario seguir educando sobre el tema e insistir en las formas de cuidado para evitar la transmisión.

El licenciado Ariel González Bautista, es el nuevo jefe del Programa Provincial de VIH- Sida, ITS y Hepatitis Virales. El viernes último recibió la norma legal de manos de la ministra de Salud de la Provincia, Dra. Alejandra Venerando.

“Los nuevos desafíos que impone este cargo es continuar con la tarea que se viene realizando en los últimos años, desde la función social que tiene la epidemia del VIH. Es decir, como bajamos a la comunidad las novedades sobre los avances materiales del virus, su condición de indetectable, adherencia al tratamiento y medicación” expresó el flamante funcionario.

De todas maneras, hay muchos otros parámetros a tener en cuenta que se colocan como objetivo. González expresó que “aún hay que vencer algunas barreras de accesibilidad, en las que seguimos trabajando como sistema de salud y mancomunadamente con el área de Epidemiología”.

La patología del VIH-Sida es muy conocida en el mundo y constantemente se habla de ella. No obstante, es un tema que, en algunos casos, puede seguir generando mucho estigma o marca social para las personas que transitan un diagnóstico positivo. Ese punto, genera desvelo entre los responsables de cada uno de los programas, a eso le llaman murallas a derribar. “Accesibilidad, prejuicios sociales, temores, economía, etc. Tenemos como objetivo la realización de más diagnósticos tempranos, porque para nosotros lo complicado es que la gente no se haga el test” sostuvo el licenciado González. “Si se lo hace y da positivo, hay muchas herramientas para cuidar la salud” dijo.

En San Juan no se puede hablar de incremento en el promedio de las transmisiones, “pero sí de un mantenimiento de los diagnósticos. Hoy el desafío tras la pandemia, es retornar al trabajo minucioso que veníamos desarrollando.

Sensibilizar al control, al chequeo y avanzar con las nuevas determinaciones y sobre todo en la prevención”.

Para finalizar, el licenciado Ariel González insistió en la “necesidad de instalar el diálogo de la sexualidad en los sistemas sociales, empezando por la familia como algo naturalizado. Que es parte del ser humano, que no es pecado, ni conflicto ni problema. Cuando logremos dar ese cambio, seguramente también van a quedar de lado algunas cuestiones que tienen que ver con los tabúes” dijo. “Lo que no se habla, lo que no se puede poner en palabras es lo que trae inconvenientes. Si avanzamos en el sentido de instalar la sexualidad y la identidad sexual como algo normal, vamos a poder llegar a la información no estadística, sino a lo que se refiere a la sexualidad con el componente emocional y afectivo” cerró.