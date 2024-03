Adriana Quiroga comenzó la temporada ganando cinco medallas en Uruguay

Adriana Quiroga comenzó su temporada 2024 el fin de semana pasado en el Torneo Internacional López Testa, disputado en la Ciudad de San Carlos, Maldonado, Uruguay.

La atleta sanjuanina participó en cinco pruebas, ganando cuatro medallas de oro en salto en alto, largo y triple y en 2000 metros con obstáculos. La medalla de bronce fue en 200 metros.

Desde Uruguay, Adriana comenta sobre su actuación: “Este es un torneo en el que siempre trato de estar y en el que me ha ido muy bien; es internacional y hubo –como siempre- delegaciones de varios países”.

“A pesar de ser el primero del año, donde no se busca marca de parámetro para después y de ahí comenzar a ajustar tiempos y técnica, puedo decir que me fue bien. Al principio fue un poco complicado porque cambiaron horarios y cuando llegué a la pista ya habían pasado las pruebas y los extranjeros ni enterados, pero como hablando se entiende la gente, permitieron que saltará sola triple, apenas terminé de competir en 2000 con obstáculos, donde ni siquiera pude entrar en calor porque adelantaron la prueba. Yo iba feliz para entrar en calor y me enteré que en la mañana fue triple y qué obstáculos era en ese momento, así que fue ponerse los clavos y salir así nomás. Fue cómico, porque con las zapatillas mojadas y un pie lastimado que ya llevaba desde San Juan, fui a saltar sola en triple. Lo positivo de todo es que el sábado, en esas dos pruebas fueron dos medallas de oro”.

Agregó: “El domingo hice salto en largo, de ahí pasé a los 200 metros y de inmediato a salto en alto. Lo único que no pude, por superposición horaria con salto alto, fue correr los 800 metros. Fueron medallas de oro en largo y alto y bronce en 200 metros”.

“Ahora voy a parar con las multipruebas y empezaré a trabajar pensando en el mundial; una, cuando está cerca de competencias empiezas a cuidarse, por las lesiones. Ahora pienso en el nacional de cross que será el 5 de mayo en Buenos Aires”.

Los Juegos Panamericanos Máster, en Cleveland, Estados Unidos, del 12 al 21 de julio, es otro de sus objetivos, al igual que el Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas, con el Encuentro Nacional de Pista y Campo, a disputarse en el Parque Centenario, en la provincia de San Luis en el mes de julio.

En agosto aparece el torneo más importante del año: el Campeonato Mundial de Pista y Campo, que organiza World Masters Athletics en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, del 13 al 25 de agosto.

Adriana Quiroga irá, seguramente, con intención de repetir una gran actuación, como fue la de Finlandia en 2022, donde se trajo el subcampeonato mundial de 2000 metros con obstáculos y mientras tanto sigue cosechando medallas, la mayoría doradas, en cuanto campeonato nacional o internacional participa.