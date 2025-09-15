Alejandro Sanz regresa a la Argentina

Uno de los artistas más influyentes y queridos de la música en español, confirmó su esperado regreso a la Argentina en el marco de su gira mundial «¿Y ahora qué?» en 2026.

Tras arrasar con un inicio arrollador en México, donde consiguió sold outs en cada una de sus fechas, el cantautor español suma nuevas paradas en Latinoamérica y volverá a encontrarse con el público argentino en tres conciertos que prometen ser memorables:

4 de marzo – Autódromo de Rosario

6 de marzo – Campo de Polo, Buenos Aires

8 de marzo – Estadio Kempes, Córdoba

El anuncio llega con un recuerdo todavía fresco en la memoria: en mayo de 2023, Sanz reunió a más de 100.000 personas en sus shows en Argentina, ratificando el lazo inquebrantable que mantiene con el público local desde hace décadas.