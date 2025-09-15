Fundación GEDYT logró una excelente recaudación

Con la presencia de destacadas personalidades, Fundación GEDYT llevó adelante la Noche Azul para recaudar fondos. Su trabajo se centra en la prevención y concientización del cáncer de colon, el segundo tipo de cáncer más prevalente en la Argentina. En total se recaudaron más de $265.000.000 que serán destinados a diversas acciones.

El evento, que contó con la organización de BE PLAN, tuvo lugar en el Alvear Palace Hotel en el cual se dieron cita más de 200 personas. Entre las que se destacaron personalidades del espectáculo, la música, el periodismo tales como: Guillermo Coppola, Guillermo Andino, José María Muscari, Hilda Lizarazu, Mariana Fabbiani, Liliana Parodi, Florencia de la V, Luis Novaresio, Carlos Pagni, Jairo Straccia, Adrián Cormillot, Barbie Simons, Gabriela Sari, Gisela Busaniche, el Dr. Guillermo Capuya, el Dr. Jorge Tartaglione, Jairo Straccia, Guillermo Lobo, Osvaldo Gross.

Funcionarios del Ministerio de Salud de San Luis, Jujuy, el diputado Pablo Donati, el Jefe de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínicas » José de San Martín», el Dr. Esteban González Ballerga, el ex Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao, entre otros.

Por su parte, el Dr. Luis Caro (MN 51.580), Presidente de Fundación GEDYT, señaló que “Esta noche nos convoca un objetivo muy claro: fortalecer el Fondo Común de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Colon. Este fondo es el corazón de nuestro trabajo y lo que nos permite financiar test preventivos, campañas de concientización y programas científicos. Queremos que la prevención llegue a cada rincón del país, incluso donde hoy parece imposible. El cáncer de colon es el segundo en incidencia y mortalidad en Argentina, pero es altamente prevenible si se lo detecta a tiempo. Por eso cada gesto de apoyo esta noche se convierte en una oportunidad de vida.”

Para María Emilia Caro, Directora Ejecutiva de la Fundación, “lo que vivimos esta noche es más que un encuentro solidario: es un acto político en el mejor sentido de la palabra, porque nos reunimos para garantizar un chequeo allí donde hoy no llega, para asegurar que quienes más lo necesitan tengan acceso a la prevención. Y por eso trabajamos cada día: para que un test que puede salvar vidas llegue a todos, porque para nosotros la prevención no es un privilegio, es un derecho”.

Al cierre de la noche, desde Fundación GEDYT anunciaron que comenzarán a implementar acciones de detección y prevención del cáncer de colon en el Hospital de Clínicas de CABA y el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, Bs. As., para brindar asistencia sanitaria a las personas que más lo necesitan.