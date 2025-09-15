Santa Lucía a puro motor este fin de semana

EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025
motocros santa

El 13 y 14 de septiembre el Santa Lucía MX Park se convirtió en el epicentro del Motocross Cuyano, reuniendo a los mejores pilotos de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja. Una cita que además marcó la segunda competencia oficial en nuestro circuito y el arranque del Campeonato Sanjuanino de Motocross.

🙌 Gracias a @guidoromerook, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, y a @tabachnikp, secretario de Deportes de San Juan, a las autoridades presentes y al Gobierno de la Provincia por impulsar el desarrollo y crecimiento del deporte en nuestra provincia.

👏 Felicitaciones a todos los competidores que hicieron de este fin de semana una verdadera fiesta del motocross.

📲Si viniste a participar, búscate en el álbum nuestro álbum https://www.flickr.com/…/1559…/albums/72177720329025661/

Más historias

fecha santa

Nueva fecha para el programa Garrafa Hogar

EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025
moto santa

1º Campeonato Sanjuanino de Motocross

EL REPORTERO 12 de septiembre de 2025
santa maestro

El sueño de Sarmiento: la educación como motor de un futuro mejor

EL REPORTERO 11 de septiembre de 2025