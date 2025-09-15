DESTACADO LOCALES Tania Villavicencio: «Deseamos que los jóvenes y la familia disfrute su día» EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025 La Directora de Juventudes Tania Villavicencio de la provincia de San Juan, habló en nuestro diario digital www.conlagente.com.ar sobre como se prepara la provincia para festejar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante. En el Audio se refiere al respecto. Navegación de entradas Previous: Santa Lucía a puro motor este fin de semanaNext: Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” y brillaron en el histórico concierto “Grace for the world” en el Vaticano Más historias DESTACADO LOCALES El Concurso Pizza Sanjuanina tiene a su primer ganador EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025 LOCALES San Juan y sus canales: el concurso de fotografía que premia con un viaje a Ischigualasto EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025 LOCALES Educación amplía el horario de atención en Registro y Legalización de Títulos EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025