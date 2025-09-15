Tania Villavicencio: «Deseamos que los jóvenes y la familia disfrute su día»

EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025
La Directora de Juventudes Tania Villavicencio de la provincia de San Juan, habló en nuestro diario digital www.conlagente.com.ar sobre como se prepara la provincia para festejar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

En el Audio se refiere al respecto.

