La Dirección de Protección Civil informa que, para la noche del viernes 8 de mayo y madrugada del sábado 9 de mayo, se prevé la ocurrencia de viento del sector sur para el territorio provincial, especialmente en los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Alerta por viento

Amarillo:

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El resto del área, será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).

Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia:

911

100 Bomberos

103 Protección civil