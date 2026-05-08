Recomendaciones para trasladar mascotas en vehículos de forma segura

El Ministerio de Gobierno detalla que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece las reglas de seguridad que se aplican al transporte de mascotas para evitar multas y accidentes.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó cuáles son las exigencias legales, los elementos de seguridad obligatorios y las recomendaciones para trasladar mascotas en vehículos de manera segura, evitando riesgos para los ocupantes y posibles sanciones.

Las disposiciones a tener en cuenta se encuentran contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en las recomendaciones emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), orientadas a garantizar una conducción segura y responsable.

Puntos clave de la normativa

Prohibición de elementos sueltos

El Artículo 48, inciso q, establece que está prohibido transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, oculte luces o sobresalga de los límites permitidos. En este sentido, una mascota suelta dentro del vehículo puede distraer al conductor o convertirse en un elemento de riesgo ante una frenada brusca o un siniestro vial.

El Artículo 48, inciso q, establece que está prohibido transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, oculte luces o sobresalga de los límites permitidos. En este sentido, una mascota suelta dentro del vehículo puede distraer al conductor o convertirse en un elemento de riesgo ante una frenada brusca o un siniestro vial. Visibilidad y libertad de movimiento

La normativa también determina que el conductor debe mantener total libertad de movimientos y un campo visual despejado. Por este motivo, no está permitido trasladar mascotas en el regazo ni en el asiento delantero.

La normativa también determina que el conductor debe mantener total libertad de movimientos y un campo visual despejado. Por este motivo, no está permitido trasladar mascotas en el regazo ni en el asiento delantero. Nada fuera del vehículo

La ley prohíbe además que sobresalgan elementos de la parte delantera o trasera del vehículo. Por ello, las mascotas nunca deben viajar en la parte exterior, como la caja de una camioneta, sin la protección y sujeción correspondiente.

Además, para un traslado seguro, con el objetivo de cumplir con la normativa vigente y proteger tanto a los animales como a los ocupantes del vehículo, se recomienda utilizar sistemas de seguridad adecuados:

Arnés de seguridad

Consiste en una correa especial que se engancha al arnés del animal —y no al collar, para evitar lesiones— y se fija directamente al cinturón de seguridad del vehículo.

Consiste en una correa especial que se engancha al arnés del animal —y no al collar, para evitar lesiones— y se fija directamente al cinturón de seguridad del vehículo. Canil o transportín

Recomendado especialmente para gatos o perros pequeños. El lugar más seguro para ubicarlo es en el piso del asiento trasero, detrás de los asientos delanteros, de manera que permanezca firme y no se desplace durante el trayecto.