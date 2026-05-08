El vicegobernador acompañó la inauguración de la Expo San Juan Minera 2026

El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó de la apertura oficial de la Expo San Juan Minera 2026, uno de los encuentros más importantes vinculados al desarrollo minero y productivo del país, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

La actividad reunió a autoridades provinciales y nacionales, representantes diplomáticos, empresarios, proveedores y referentes de distintos sectores vinculados a la minería, consolidando a San Juan como uno de los principales escenarios de debate y promoción de inversiones para la actividad.

En representación del Poder Legislativo provincial también asistieron los diputados Enzo Cornejo, Mónica González, Marcela Quiroga, Alejandra Leonardo, María Lascano, Gustavo Núñez, Gustavo Usin, Juan de la Cruz Córdoba, Rosana Luque, Jorge Ripoll y Luis Rueda.

Durante el acto inaugural, Orrego destacó el crecimiento sostenido de la exposición y remarcó la relevancia que tiene actualmente la minería para el desarrollo económico de la provincia y del país. En ese marco, señaló que la actividad debe sostenerse a partir de consensos, previsibilidad y trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Asimismo, el mandatario provincial puso en valor el potencial de San Juan en materia minera, especialmente en proyectos vinculados al cobre y al litio, minerales considerados estratégicos en el contexto de la transición energética mundial. También resaltó la necesidad de continuar generando condiciones que permitan atraer inversiones y promover nuevas oportunidades de crecimiento y empleo.

Otro de los ejes de su mensaje estuvo relacionado con el cuidado ambiental y la importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, acompañado por controles y planificación a largo plazo.

La Expo San Juan Minera 2026 reúne a cientos de empresas, organismos e instituciones relacionadas con la actividad y prevé una importante convocatoria de visitantes durante las jornadas previstas, con espacios destinados a exposiciones, rondas de negocios, conferencias y encuentros técnicos.

Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, destacó el crecimiento que ha tenido el sector en las últimas décadas y valoró el trabajo articulado entre Nación y las provincias para impulsar el desarrollo minero argentino.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi