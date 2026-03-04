Arrancó la Vuelta a San Juan Damas 2026

EL REPORTERO 4 de marzo de 2026
mujeres ciclistas

El 3 de marzo, comenzó el prólogo y quiero que nos acompañes, expresó el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego.

Erika Frías, Pía Manzano, Sam Medrano, Abril Azimonti y Lucil Robledo, equipo Municipalidad de Santa Lucía – Portal de San Juan, te esperan para que compartamos juntos el inicio de esta gran temporada femenina de ciclismo.

Nos concentramos en la calle Colón y Tomás Edison desde las 18hs y largamos a las 19 hs

Los esperamos para acompañarlas y demostrarles que Santa Lucía acompaña siempre 💙

💪🏻🚴‍♂️

Más historias

Noelia Rivero 1

Noelia Rivero asumirá la banca en el Concejo Deliberante de Santa Lucía

EL REPORTERO 4 de marzo de 2026
consorcio

¡Felicitaciones!

EL REPORTERO 1 de marzo de 2026
Orrego fundame

Carrera Por Amor a la Vida

EL REPORTERO 28 de febrero de 2026