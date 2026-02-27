Atención!

EL REPORTERO 27 de febrero de 2026
podologia SeC

Nuevos servicios de la Secretaría de la Mujer. 🚨Lee la info y pedi tu turno❗️❗️

Mirna Moral

Secretaría General

Más historias

ayuda SEC

Entrega de kit escolar

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026
escala

Escala salarial vigente – Empleados de Comercio

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026
Mirna Moral

El Sindicato Empleados de Comercio adhiere al paro

EL REPORTERO 19 de febrero de 2026