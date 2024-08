Atletas sanjuaninos participarán en diferentes competencias nacionales

Gisela Tobares, Cecilia Zagarra y Martín Villafañe serán las sanjuaninos de Alto Rendimiento presentes en la Media Maratón de Buenos Aires, prueba que consistirá en un recorrido de 21 kilómetros a través de un circuito totalmente plano que atravesará Palermo y toda la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires (Recoleta, Teatro Colón, Obelisco, Casa Rosada).

Hace dos semanas, la Asociación Ñandú, organizadora, de la prueba confirmó que se agotó el cupo de 25.000 inscriptos, superando las 23.000 personas que lo hicieron en 2023. La competencia está incluida en el calendario internacional de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics). Además, abarca el Campeonato Argentino de Medio Maratón, siendo fiscalizada por la Confederación Argentina de Atletismo.

La media maratón largará a las 7:30 desde Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, donde también será el punto de llegada.

Gisela Tobares: “En cuanto a los entrenamientos para la carrera, los he llevado bien. Esta primera parte del año realmente fue cuesta arriba para poder llevar una continuidad con los mismo ya que por temas de salud o trabajo debía parar algunos días, pero siempre buscando la manera de volver para afrontar nuevos desafíos.

Mi participación en la Maratón de San Juan en los 21K ha sido una buena base, pues lo que hemos podido hacer nos mantiene firme para el Campeonato Nacional de media maratón.

No ha sido fácil poder llegar a estar en este campeonato ya que estoy haciendo todo con un gran esfuerzo personal. Creo que esto son los eventos a Nivel Nacional que un deportista debe tener la oportunidad de estar para poder crecer y aprender.

Gracias a Dios muy contenta de poder estar nuevamente en una carrera tan imponente a nivel Sudamérica con una convocatoria increíble de corredores”.

“Chechu” Zagarra: “Luego de correr los 21K de San Juan, a la semana siguiente descargué y luego comencé de nuevo con los entrenamientos y me enfermé a tal punto que no corrí la fecha del duatlón porque me sentía muy mal y sabía que no iba a poder rendir al cien por ciento. Luego de terminar con los antibióticos volví a entrenar el martes 13 de agosto que es cuando decido correr y la verdad es que he hecho lo que he podido.

De todos modos voy confiada con los entrenamientos que hice antes de la media maratón de San Juan; sé que los fondos los tengo hechos y que el cuerpo me va a responder bien, así que viajo con esos temas positivos.

Antes de partir hice un entrenamiento en la pista de atletismo y le pedí a Gisela que ella fuera al ritmo con el que va a correr y que me tirara para tratar de seguirle y la verdad que me costó mucho, pero me vino muy bien para saber en qué situación estoy y ver hasta dónde puedo. Voy con buenas expectativas de hacer una buena carrera”.

Martín Villafañe: “Vengo con una preparación muy buena, pues es una carrera que estaba en mis objetivos para este año; ha sido extensa y me llevó a sacrificar otras carreras para llegar como pretendo a esta media maratón y a un par de carreras que tengo por delante.

Voy con muy buenas expectativas, con el principal objetivo de hacer una buena marca y –además- al ser campeonato argentino, tratar de ubicarme lo más adelante posible sabiendo que van a estar los mejores del país. Además, es una de las carreras más importantes de Sudamérica, con atletas de gran nivel mundial, como al menos unos siete corredores africanos y de distintos países.

Voy con mucho orgullo a representar a San Juan y a mi departamento Valle Fértil, agradeciendo el apoyo brindado para poder representarlo y sin el cual no podría realizar el viaje”.

Atletismo

Los días 24 y 25 de agosto, la provincia de San Luis será sede del Campeonato Nacional U23 de pista y campo de atletismo, el que tendrá por escenario el predio “Pedro Presti”.

San Juan tendrá varios representantes en distintas especialidades: Lourdes Soria en 100 y 200 metros; Isabella Gómez Posse en 100 metros, 200 metros y salto con garrocha; Marcelo Godoy en 100 y 200 metros; Nicolás Patiño en 100 y 200 metros; Joaquín Ocampo Fernández en salto en alto, Juan Policán en 10K de marcha; junto a ellos estarán los entrenadores Hugo Casanova y Javier Ocampo.