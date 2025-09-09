Avanza la instalación de cartelería digital en Circunvalación

Se colocaron los primeros pórticos en una obra financiada con fondos provinciales, que incorpora tecnología de última generación para mejorar la seguridad vial y brindar información en tiempo real.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección de Recursos Energéticos avanza con la instalación de un moderno sistema de señalización digital LED sobre la Avenida Circunvalación con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ofrecer información en tiempo real a los conductores.

Ya se colocaron los dos primeros carteles en la intersección de Abraham Tapia y Mendoza. En total, se instalarán 16 pórticos metálicos con cartelería LED de última generación, distribuidos en ocho zonas estratégicas. Para la próxima semana se prevé que esté completada la colocación de ocho carteles, lo que representa la mitad de la obra.

El proyecto contempla ocho pórticos de mensajería variable para transmitir advertencias y datos de servicio, y ocho pórticos con sistema ITS, equipados con radares de velocidad, lectores automáticos de patentes y tecnología de monitoreo en tiempo real. Además, el sistema podrá integrarse a los centros de control del CISEM, permitiendo la gestión remota de mensajes y la recopilación de datos para optimizar la circulación.

La obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, forma parte de la política de modernización de la infraestructura vial que impulsa el Gobierno de San Juan, apostando a la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la seguridad de los sanjuaninos.

Cómo se realizó el montaje

Los trabajos se desarrollan en horario nocturno, entre las 22 y las 6 horas, para reducir el impacto en la circulación. En cada operativo intervienen tres hidrogrúas y un equipo de aproximadamente 15 personas especializadas.

Previo al montaje, se ejecutó la construcción de bases de hormigón armado para garantizar la estabilidad de las estructuras. Durante las maniobras, se realizan cortes parciales de tránsito coordinados con personal de seguridad vial, con el objetivo de resguardar a conductores y trabajadores.

Los próximos puntos definidos son:

• Entre Ruta 40 y Ruta 20

• Entre Roca de Sáenz Peña y San Lorenzo

• Entre Libertador e Ignacio de la Rosa