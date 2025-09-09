Homenaje a los Veteranos de Guerra de Malvinas

La intendente del departamento de San Martín Analía Becerra, conjuntamente con el Coordinador de LRA 23 Radio Nacional San Juan, realizaron un acto para homenajear a los Veteranos de Guerra de Malvinas.

En el Audio escuchamos las palabras de la intendente Analía Becerra.

En el Audio el Coordinador de Radio Nacional Raúl Olivera.

En el Audio el Veterano de Guerra de Malvinas Osvaldo Norberto Escalona.

En el Polo Audiovisual que se encuentra en La Puntilla, en el Complejo Deportivo Municipal, donde se ubica el estadio Marta Orellana, en ese mismo predio se levantó el primer Polo Audiovisual que tiene un municipio en la provincia de San Juan.

Se transmitió en vivo, este sentido homenaje tanto por el Canal de streaming de la municipalidad como por Radio Nacional.

Veteranos de Guerra de Malvinas de San Martín:

Bernardello, Enrique Bernardello, Raúl Cáceres, Julio Néstor Escalona, Osvaldo Norberto Escudero, Humberto Hugo Guzmán, Oscar Alfredo Ruarte, Rolando Ramón (fallecido después de terminada la guerra) Videla, Omar Washington Yacanto, Eduardo Alberto

Foto: Coordinador de LRA 23 Radio Nacional San Juan Raúl Olivera. Intendente de San Martín Analía Becerra. Encargada del Área Malvinas de Radio Nacional Elena Balmceda.

Los hijos de Rolando Ramón Ruarte (fallecido) recibieron la placa en su nombre. Rolando Gastón y María Alejandra Ruarte, fue un momento cargado de emociones.

Miguel Guzmán, recibe la placa en nombre de su hermano el VGM Oscar Alfredo Guzmán.

A cada uno de los Veteranos de Guerra de Malvinas, se les entregó una placa que dice Aquí Vive o Aquí vivió, abajo el nombre del Veterano de Guerra.

Se podrá ver en la pared de la fachada del domicilio de ellos, para que la gente que pase por ahí, sepa que en esa casa, vive o vivió un «Héroe de Malvinas».

Elena Balmaceda es locutora y encargada del Área Malvinas de Radio Nacional, hace años que realiza notas a los Veteranos de Guerra de Malvinas y llamó a su trabajo «Archivo Malvinas», las notas fueron entregadas al ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan, para que cualquier persona, organismo pueda compartir las notas y poder escuchar de boca de los VGM, dónde estuvieron, cómo vivieron, cada uno su historia.

Elena Balmaceda desea que esa voz y su relato cuando ellos ya no estén con nosotros, perduren en el tiempo.

«No muere quien no se olvida» y desde Radio Nacional San Juan, durante todo el año Malvinizamos.

Hablar de Malvinas, de los Veteranos de Guerra. Es una manera de recordarlos, tenerlos presente y decirle «ETERNAMENTE GRACIAS».

Y este año, en el canal de streaming de la municipalidad de San Martín, se podrán ver y escuchar, las notas con cada uno de los VGM de San Martín.

Las notas también se pueden encontrar en www.conlagente.com.ar en la sección DESTINO MALVINAS