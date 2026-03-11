Bebé se ahogaba con juguetes, personal policial lo salvó

Un bebé de 9 meses se ahogaba con juguetes en su boca en un domicilio de Rawson. Fue salvado gracias a la rápida intervención de la policía.

El hecho ocurrió en Calle Dr. Ortega y Paula A. de Sarmiento, Rawson, cuando la madre del menor, alertó a la policía que su hijo, se había ahogado con juguetes.

El Agente Romero Gastón realizó maniobras de RCP y logró recobrar el conocimiento y respiración del menor. Posteriormente, el personal médico del 107 lo examinó en el lugar y determinó que se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.