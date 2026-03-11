Una mujer de 59 años cayó a un sótano en su domicilio fue rescatada por personal policial

Personal policial se encontraba realizando recorridas de prevención y seguridad por la zona. Al recibir el requerimiento radial, se dirigieron al lugar para prestar colaboración.

Al llegar, observaron a la mujer consciente pero visiblemente asustada, en un sótano de más de 30 años de antigüedad, con gran cantidad de escombros desprendidos. El personal policial le proporcionó un casco para resguardar su integridad física y procedió a verificar posibles vías de salida.

La damnificada de 59 años de edad, manifestó que existía una escalera obstruida. El personal actuante la despejó y la Agente Mattus Florencia la contuvo y tranquilizó, mientras que el Cabo Irrazábal Rolando descendió por la escalera y la auxilió.

La mujer fue retirada del lugar de manera segura y asistida por personal del servicio de emergencias médicas 107. El personal interviniente fue el Cabo Irrazábal Rolando y la Agente Mattus Florencia.

