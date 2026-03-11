Recuperan dos motocicletas con pedido de secuestro

Una vez más, la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan secuestró dos motocicletas que tenían pedido de secuestro por robo, en un operativo llevado a cabo en el departamento de Rivadavia.

Los vehículos secuestrados son una motocicleta marca Gilera, modelo GX1 125cc, de color negro y una motocicleta marca Motomel, modelo Bliz 110cc, de color gris.

Los damnificados habían denunciado el robo de sus vehículos en la Comisaría 4°.

El secuestro se llevó a cabo en dos domicilios de Rivadavia, en Villa Lourdes y barrio Nuevo Cuyo.

La Unidad de Abordaje Territorial, a cargo del Dr. Francisco Montaño, dispuso el secuestro de los vehículos y su traslado a la sede de la Central de Policía, a la espera de nuevas directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El procedimiento se llevó a cabo caratulado como “Robo”, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

