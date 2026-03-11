Detienen a dos sospechosos de robo a empresa de gas en Rawson

EL REPORTERO 11 de marzo de 2026
ladrones 1

La Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan detuvo a dos hombres sospechosos de robar a la empresa Naturgy S.A. Los detenidos, Moran (31) y Correa (26), fueron aprehendidos en dos allanamientos realizados en Rawson.

En el primer allanamiento, en Calle Abraham Tapia y Callejon Sánchez, se secuestró una escalera dieléctrica de gran tamaño propiedad de Naturgy. En el segundo allanamiento, en Barrio El Chañar, se detuvo a Correa y se secuestró su teléfono celular. En un tercer allanamiento, en Barrio Villa Cariño, se detuvo a Moran.

La UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo de la Dra. Salica Claudia, interviene en el caso.

