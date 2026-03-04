Campaña de control de Cáncer de Cuello Uterino

EL REPORTERO 4 de marzo de 2026
campaña utero

Días de atención: Viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo.
⏰ Horario: 9.00 a 14.00 hs.
📍Consultorios externos del Hospital Rawson.

