SALUD Campaña de control de Cáncer de Cuello Uterino EL REPORTERO 4 de marzo de 2026 Días de atención: Viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo.⏰ Horario: 9.00 a 14.00 hs.📍Consultorios externos del Hospital Rawson.