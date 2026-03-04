San Juan lanzó la campaña de vacunación antigripal
Comenzó en toda la provincia a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con disponibilidad de dosis en todos los centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil y el Vacunatorio Provincial.
El Ministerio de Salud a través del Programa provincial de Inmunizaciones, dependiente de División Epidemiología, Departamento Medicina Sanitaria, Secretaría Técnica se dio inició al desde el lunes 2 de marzo la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con disponibilidad de dosis en todos los centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil y el Vacunatorio Provincial
Esta estrategia sanitaria tiene como objetivo fortalecer la prevención frente al virus de la influenza, reduciendo el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones graves y mortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables. La vacunación oportuna constituye una herramienta clave para proteger la salud de toda la población.
Grupos priorizados para la vacunación
- Lactantes de 6 a 24 meses
- Personas mayores de 65 años
- Embarazadas
- Puérperas (hasta 10 días posteriores al parto)
- Personal de salud
- Fuerzas de seguridad
- Personas de 2 a 64 años con comorbilidades
Requisitos para la vacunación
- DNI
- Carnet de vacunación
- Indicación médica para personas con comorbilidades que se vacunen por primera vez
Desde el Ministerio de Salud se recuerda la importancia de asistir a los vacunatorios según corresponda y completar la vacunación en tiempo y forma, contribuyendo al cuidado y bienestar de toda la comunidad.