San Juan lanzó la campaña de vacunación antigripal

Comenzó en toda la provincia a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con disponibilidad de dosis en todos los centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil y el Vacunatorio Provincial.

El Ministerio de Salud a través del Programa provincial de Inmunizaciones, dependiente de División Epidemiología, Departamento Medicina Sanitaria, Secretaría Técnica se dio inició al desde el lunes 2 de marzo la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con disponibilidad de dosis en todos los centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil y el Vacunatorio Provincial

Esta estrategia sanitaria tiene como objetivo fortalecer la prevención frente al virus de la influenza, reduciendo el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones graves y mortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables. La vacunación oportuna constituye una herramienta clave para proteger la salud de toda la población.

Grupos priorizados para la vacunación

Lactantes de 6 a 24 meses

Personas mayores de 65 años

Embarazadas

Puérperas (hasta 10 días posteriores al parto)

Personal de salud

Fuerzas de seguridad

Personas de 2 a 64 años con comorbilidades

Requisitos para la vacunación

DNI

Carnet de vacunación

Indicación médica para personas con comorbilidades que se vacunen por primera vez

Desde el Ministerio de Salud se recuerda la importancia de asistir a los vacunatorios según corresponda y completar la vacunación en tiempo y forma, contribuyendo al cuidado y bienestar de toda la comunidad.