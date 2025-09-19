¡Campeonato de Truco Sanjuanino!

EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025
truco riv

Si sos de cantar envido sin dudar, este torneo es para vos 👇🏼

📆 Sábado 27 de septiembre

🕓 16:00 hs

📍 El Pinar

👉🏼Inscripciones gratis por parejas

📲 Escribí al 2645643671

💬 ¡Una tarde a puro truco, premios y buena onda!

¿Jugás o pasás?

