RIVADAVIA ¡Campeonato de Truco Sanjuanino! EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025 Si sos de cantar envido sin dudar, este torneo es para vos Sábado 27 de septiembre 16:00 hs El Pinar Inscripciones gratis por parejas Escribí al 2645643671 ¡Una tarde a puro truco, premios y buena onda! ¿Jugás o pasás?