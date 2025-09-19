La Cámara de Diputados designó a la nueva Jueza de Primera Instancia del Fuero de Familia

En el marco de la Novena Sesión del período ordinario, la Cámara de Diputados de San Juan resolvió designar a la abogada Silvana Lorena Romero Meglioli como Jueza de Primera Instancia del Fuero de Familia.

La sesión fue presidida por el vicepresidente primero de la Legislatura, diputado Enzo Cornejo, acompañado por los secretarios Gustavo Velert (Legislativo) y Jorge Fernández (Administrativo).

Proceso de designación

Con despacho favorable de la Comisión de Justicia y Seguridad, y en atención a la comunicación oficial enviada por el Consejo de la Magistratura, mediante la cual se elevó la terna de candidatos para cubrir el cargo vacante, la diputada Alejandra Leonardo propuso la designación de la abogada Silvana Lorena Romero Meglioli.

Por su parte, la diputada Sonia Ferreyra, en representación del bloque Justicialista, propuso a la profesional Ana Martina Dai Pra.

Luego de la votación correspondiente, el cuerpo legislativo resolvió aprobar, con 20 votos afirmativos y 13 negativos, la moción presentada por la diputada Leonardo, designando así a Romero Meglioli como nueva jueza del fuero mencionado.

Aprobación del Informe de Auditoría del Tribunal de Cuentas

Por otro lado, los legisladores aprobaron el informe de auditoría correspondiente a la Cuenta General del Ejercicio 2023 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El dictamen fue respaldado a partir de los fundamentos presentados por el diputado Carlos Jaime Quiroga. En tanto, el diputado Franco Aranda destacó la participación del Contador Público Alfredo Nahuel Basualdo Rivas, quien asistió a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para explicar los detalles del informe y responder a las consultas de los legisladores.

Declaraciones de Interés

Asimismo, el cuerpo legislativo resolvió declarar de interés:

Social, cultural y turístico, «Feria de Emprendedores AND-ARTE» , que se llevará a cabo el día 17 de octubre en los jardines del Auditorio Juan Victoria. (Interbloque Cambia San Juan)

, que se llevará a cabo el día 17 de octubre en los jardines del Auditorio Juan Victoria. (Interbloque Cambia San Juan) Deportivo y social, el encuentro «VIOLETITAS 2025, SEMBRANDO VALORES» , que se llevará a cabo el día 05 de octubre en Club Richett y Zapata. (Interbloque Cambia San Juan)

, que se llevará a cabo el día 05 de octubre en Club Richett y Zapata. (Interbloque Cambia San Juan) Deportivo y social, el II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, bajo el lema: El deporte nos mueve, la inclusión nos une», que se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrera Guzmán. (Interbloque Cambia San Juan)

que se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrera Guzmán. (Interbloque Cambia San Juan) Social, cultural y educativo a la participación de la Delegación sanjuanina en las «1º Jornadas de Traducción e Interpretación de Cuyo» , bajo el lema «De Cuyo al mundo. La traducción en el sector socioproductivo» que se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre de 2025 en la Provincia de Mendoza. (Interbloque Cambia San Juan)

, bajo el lema «De Cuyo al mundo. La traducción en el sector socioproductivo» que se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre de 2025 en la Provincia de Mendoza. (Interbloque Cambia San Juan) Social, de salud y educativo el «X Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios» organizado por la División Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

organizado por la División Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan) Social, las actividades a realizarse por el Jubileo del Empleado Público en el contexto del Jubileo Ordinario 2025 organizado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. (Interbloque Cambia San Juan)

en el contexto del Jubileo Ordinario 2025 organizado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. (Interbloque Cambia San Juan) Turístico, el evento Huella Positiva, en el marco de la cátedra de Planificación Turística Sustentable, a realizarse el día jueves 16 de octubre, en el Centro Cultural Municipal Estación San Martín. (Interbloque Cambia San Juan)

en el marco de la cátedra de Planificación Turística Sustentable, a realizarse el día jueves 16 de octubre, en el Centro Cultural Municipal Estación San Martín. (Interbloque Cambia San Juan) Educativo el proyecto El Coaching Ontológico y Habilidades Blandas como Herramientas de Vida , que inicia el 12 de septiembre de 2025, en la Escuela de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir. (Interbloque Cambia San Juan)

, que inicia el 12 de septiembre de 2025, en la Escuela de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir. (Interbloque Cambia San Juan) Social, cultural e histórico, las actividades y actos que se lleven a cabo con motivo de conmemorar el 83º Aniversario de la Creación del departamento de San Martín; a desarrollarse el acto conmemorativo el día 19 de septiembre del corriente año. (Diputada Marta Gramajo).

Reconocimiento al ciclista Germán Nicolás Tivani Pérez

Finalmente, el cuerpo parlamentario aprobó un proyecto de declaración del bloque Justicialista, mediante el cual expresó su beneplácito por la destacada participación del ciclista sanjuanino Germán Nicolás Tivani Pérez, quien obtuvo el título de campeón en la 34ª Edición del Gran Premio Jornal de Noticias de Portugal, competencia internacional de ciclismo de ruta.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras