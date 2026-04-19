Campeonato Sanjuanino de Automovilismo

EL REPORTERO 19 de abril de 2026
campeonato riv

Los motores se encienden y Rivadavia se prepara para vivir a pleno el Campeonato Sanjuanino de Automovilismo. 🏁

Este fin de semana, la adrenalina llega con un circuito pensado para disfrutar cada tramo de la competencia. Conocé el recorrido, organizate y sé parte de una jornada que combina deporte, pasión y encuentro en comunidad. 🙌🏼

Cronograma:

Sábado 18 de abril

• Pellegrini y Calle 5: 12 a 16 hs

• El Pinar: 17 a 22 hs

Domingo 19 de abril

• Pellegrini y Calle 5: 9 a 13 hs

• El Pinar: 9 a 16 hs

Viví el automovilismo de cerca.

Viví Rivadavia.

#rivadaviacumple💚

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