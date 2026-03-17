Capital avanza con un nuevo operativo de desinsectación y desratización

Del 16 al 20 de marzo se realizarán intervenciones en distintos sectores de la Ciudad y se atenderán reclamos particulares.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma correspondiente a la campaña de desinsectación, desratización y educación ambiental, que se desarrollará desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, en turnos mañana y tarde, con el objetivo de reforzar la prevención sanitaria y el cuidado del espacio público.

UNA VECINA INTENDENTE