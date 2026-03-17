En Capital comienzan los Talleres Anuales 2026

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaria de Turismo, Cultura y Educación informa que el lunes 16 de marzo comenzarán los Talleres Anuales 2026.

Quienes estén interesados en participar podrán registrar su inscripción en forma presencial por dicha secretaria ubicada en Buenaventura Luna y 25 de Mayo (Feria Municipal), o en el Centro Cultural Estación San Martín, de lunes a viernes de 9 a 13 hs.

Se requiere el DNI, o boleta de servicios que acredite su domicilio.

Los talleres se dictarán de acuerdo al siguiente detalle:

Centro Cultural Estación San Martín

Folklore Niños/as (Prof. Noriega)

Folclore jóvenes y adultos (Prof. Noriega)

Pintura y Mix Medias (hasta 65 años), Profe. Flores

Yoga en colchonetas, (Prof. Gómez).

Teatro Adultos Mayores (+ 55 años) Prof. Carta

Danza Contemporánea – Prof. Bustos

Danza Árabe – Prof. Mazzanti

Folklore – Niños/as Prof. Noriega

Folklore – Jóvenes y Adultos, Prof. Noriega

Pintura y Mix Media (hasta 65 años), Prof. Flores

Yoga en colchonetas – Prof. Gómez

Teatro Adultos Mayores (+ de 55 años Prof. Carta

Danzas Contemporáneas Profe. Bustos

Danza Árabe – Prof. Mazzanti

Reciclaje (hasta 65 años)

Lenguaje Plástico – Jóvenes y adultos – Prof. Caló

Lenguaje Plástico – Niños/así – Prof. Carta

Tango principiantes (+ 18 años), Prof. Colin guante

Tango avanzado (+ 18 años), Prof. Leccich/ Meneses

Mimo (+ 18 años) Prof. Carta

Danzas Españolas (18 años) Prof. Gómez

Museo de la Historia Urbana (M.H.U.)

Ajedrez – Niños/así, Prof. Orozco

Ajedrez – Jóvenes y Adultos, Prof. Orozco

Guitarra ( + 13 años)

Cine Teatro Munipal

Percusión (+ 13 años), Prof. Paredes

Danzas Españolas – Jóvenes y Adultos (Prof. Gómez

Danza Árabe (+ 18 años), Prof. Mazzanti

Consulta por los talleres que tenemos en otros espacios

Unión Vecinal Barrio 25 de Mayo

Unión Vecinal Barrio Cabot

Centro de Integrados

Centro de Jubilados Trinidad

Consultas:

Tel: 4215767/77

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE

