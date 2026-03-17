En Capital comienzan los Talleres Anuales 2026
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaria de Turismo, Cultura y Educación informa que el lunes 16 de marzo comenzarán los Talleres Anuales 2026.
Quienes estén interesados en participar podrán registrar su inscripción en forma presencial por dicha secretaria ubicada en Buenaventura Luna y 25 de Mayo (Feria Municipal), o en el Centro Cultural Estación San Martín, de lunes a viernes de 9 a 13 hs.
Se requiere el DNI, o boleta de servicios que acredite su domicilio.
Los talleres se dictarán de acuerdo al siguiente detalle:
Centro Cultural Estación San Martín
- Folklore Niños/as (Prof. Noriega)
- Folclore jóvenes y adultos (Prof. Noriega)
- Pintura y Mix Medias (hasta 65 años), Profe. Flores
- Yoga en colchonetas, (Prof. Gómez).
- Teatro Adultos Mayores (+ 55 años) Prof. Carta
- Danza Contemporánea – Prof. Bustos
- Danza Árabe – Prof. Mazzanti
- Folklore – Niños/as Prof. Noriega
- Folklore – Jóvenes y Adultos, Prof. Noriega
- Pintura y Mix Media (hasta 65 años), Prof. Flores
- Yoga en colchonetas – Prof. Gómez
- Teatro Adultos Mayores (+ de 55 años Prof. Carta
- Danzas Contemporáneas Profe. Bustos
- Danza Árabe – Prof. Mazzanti
- Reciclaje (hasta 65 años)
- Lenguaje Plástico – Jóvenes y adultos – Prof. Caló
- Lenguaje Plástico – Niños/así – Prof. Carta
- Tango principiantes (+ 18 años), Prof. Colin guante
- Tango avanzado (+ 18 años), Prof. Leccich/ Meneses
- Mimo (+ 18 años) Prof. Carta
- Danzas Españolas (18 años) Prof. Gómez
Museo de la Historia Urbana (M.H.U.)
- Ajedrez – Niños/así, Prof. Orozco
- Ajedrez – Jóvenes y Adultos, Prof. Orozco
- Guitarra ( + 13 años)
Cine Teatro Munipal
- Percusión (+ 13 años), Prof. Paredes
- Danzas Españolas – Jóvenes y Adultos (Prof. Gómez
- Danza Árabe (+ 18 años), Prof. Mazzanti
Consulta por los talleres que tenemos en otros espacios
- Unión Vecinal Barrio 25 de Mayo
- Unión Vecinal Barrio Cabot
- Centro de Integrados
- Centro de Jubilados Trinidad
Consultas:
Tel: 4215767/77
SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE