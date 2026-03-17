3° edición de “Mujeres en el Centro”

EL REPORTERO 17 de marzo de 2026
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La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, invitó a participar de una propuesta pensada para promover la salud, el bienestar y el encuentro entre mujeres capitalinas.

La jornada se realizó en Plaza Monseñor Di Stéfano, hoy lunes 16 de marzo, de 14:00 a 18:00. Allí, la intendente Susana Laciar participó y compartió las actividades junto a las mujeres que asistieron al encuentro.

La tarde contó con dos circuitos principales:
• Circuito de bienestar y salud, donde se realizaron controles médicos, vacunación, análisis gratuitos, asesoramiento nutricional y auto test de control de cáncer de cuello de útero.
• Circuito de movimiento y actividad física, con propuestas deportivas y recreativas para todas las edades.

Participaron equipos del Sanatorio Argentino, el sector de enfermería del Hospital Rawson y dispositivos de la Dirección de Salud Municipal, entre otras instituciones que acompañaron esta iniciativa.

Además, se brindaron charlas sobre plantas medicinales y aromáticas, talleres de reciclaje, actividades recreativas, premios y sorpresas para las asistentes.

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE

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