Capital lanzó la oferta educativa y de formación 2026

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó una amplia propuesta de capacitación gratuita en oficios, tecnología y formación laboral, destinada a fortalecer la inserción laboral y generar nuevas oportunidades para los vecinos.

Durante la mañana de hoy, la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, brindó una conferencia de prensa en el marco del lanzamiento de la Oferta Educativa y de Formación 2026, impulsada por el municipio capitalino.

En este sentido la mandataria municipal, manifestó que, “ Y la concepción que mantenemos es que una Ciudad que crece, que da oportunidades, es una Ciudad que lo hace sí o sí de la mano de un desarrollo sustentable, de un desarrollo que tiene diversos ejes, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con el ambiente y que tiene que ver sustancialmente con un desarrollo económico”.

Además la jefa comunal sostuvo, que “para que ese desarrollo económico se dé, desde el inicio de la gestión tuvimos la concepción que justamente de la Dirección de Empleo no era solamente una dirección que ejecutaba programas que en su momento venía del Estado Nacional y que tuviéramos la concepción que el empleo solo lo podía dar el Estado municipal cuando concebimos que el empleo genuino, el empleo que es sustentable y que permite el desarrollo de las ciudades, lo da el sector privado”.

Además asistieron a dicha conferencia de prensa, concejales, y funcionarios del departamento ejecutivo Municipal.

En la ocasión, se dieron a conocer los distintos cursos y capacitaciones que comenzaron a dictarse durante el mes de abril en diferentes espacios de formación de la ciudad, destinados a vecinos que buscan adquirir herramientas para el empleo y el desarrollo personal.

En el CIC Manantiales se desarrollan cursos de Ofimática, con clases los martes y miércoles por la mañana y martes y jueves por la tarde, con una matrícula de 20 alumnos.

También se dicta Robótica, los jueves y viernes por la mañana y lunes y jueves por la tarde, con una participación de 20 alumnos.

Por su parte, en el Punto Digital del MHU se llevan adelante capacitaciones en Office, los lunes y viernes por la tarde, y Marketing Digital, los martes y jueves por la tarde, ambas con 20 alumnos.

Además, se brinda el curso de Auxiliar Administrativo destinado a personas con discapacidad, los miércoles por la tarde, con una asistencia de 20 participantes.

Asimismo, a través del convenio con el Sindicato Empleados de Comercio, se dictan cursos de Office y Desarrollo Web, con una matrícula de 20 alumnos en cada propuesta.

Durante la presentación, el director de Empleo y Desarrollo Productivo, Antonio Díaz Ariza, anunció los nuevos cursos de oficios que comenzarán el próximo 18 de mayo de 2026, en el marco de convenios firmados con distintas instituciones.

Junto a UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) se dictarán las capacitaciones de Repostería, Cocinero Profesional y Hotelería/Mozo.

En tanto, mediante el convenio con la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir, se desarrollarán cursos de Refrigeración, Electricidad, Soldadura y Tornería.

Todos los cursos tendrán una duración de dos meses.

Desde el municipio destacaron que todas las personas capacitadas pasan a integrar la Bolsa de Empleo de Capital, herramienta que mantiene convenios con distintas empresas del medio, las cuales confían en este sistema para la selección de personal.

En relación a los resultados de inserción laboral, se informó que durante 2024 se concretaron 118 incorporaciones laborales; en 2025, 269; y en lo que va de 2026 ya se alcanzaron 325 inserciones. De esta manera, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan contabiliza un total de 712 personas incorporadas al mercado laboral durante la actual gestión municipal.

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE