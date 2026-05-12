Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y la mejor calidad

EL REPORTERO 12 de mayo de 2026
frutas verduras

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana.

Verduras 

PRODUCTODESDEHASTA
PAPA$800$1000
CAMOTE$1000$1500
ZANAHORIA$800$1000
ZAPALLO TIERNO$1000$2000
ZAPALLO INGLÉS$1200$1500
ZAPALLO ANCO$1200$1500
CHOCLO$500$800
AJO$600$800
ACELGA$800$1000
ESPINACA$900$1200
TOMATE PERITA$900$1500
TOMATE PLATENSE$1200$1500
CEBOLLA$800$1000
CEBOLLA DE VERDEO$600$700
PIMIENTO$2000$2500
MORRÓN$4000$5000
BERENJENA$800$1200
LECHUGA$1000$1200
PEPINO$1500$2000
BRÓCOLI$1500$2000
REMOLACHA$1500$3000
REPOLLO$1500$2000
RÚCULA$500$600
PALTA$5500$6000
ESPÁRRAGO$1500$2000
CHAUCHA$1500$2500

Frutas: 

PRODUCTODESDEHASTA
BANANA$2000$2500
MANZANA$2000$2500
NARANJA$1800$2000
DURAZNO$2000$2500
CIRUELA$2500$3000
MANDARINA$2000$2300
KIWI$6000$7500
CEREZA$12.000$13.000
LIMÓN$250$300
PERA$2000$2200
POMELO$2000$3000
FRUTILLA$9000$13.000
ANANÁ$4000$4500
MANGO$2000$3000
SANDÍA$700$800
UVA$2000$3000
DAMASCO$1500$2000
MELÓN$2000$2500

Carnes

PRODUCTODESDEHASTA
ASADO$16.500$17.000
BLANDA$16.000$18.000
MOLIDA COMÚN$5500$6000
MOLIDA ESPECIAL$12.000$13.000
PECETO$18.000$19.000
COSTILLA$12.000$14.000
COSTILLA DE CERDO$5000$6500
MATAMBRE$14.000$15.000
MATAMBRE DE CERDO$8000$9000
CHORIZO$6000$7000
MORCILLA$4000$4500
BONDIOLA$8000$9000
MOLLEJA$22.000$23.000
OSOBUCO$8000$9000
HÍGADO$4500$5000
LENGUA$9000$10.000
HUEVOS (cartón x 30)$5000$6500
POLLO$3500$4000
PECHUGA$7800$8300
MONDONGO$6000$7000
PATA MUSLO$3600$4000
BLANDA DE CERDO$8000$9000
MILANESA DE CARNE$13.000$14.000
MILANESA DE CERDO$8000$9500
MILANESA DE POLLO$4000$5000
CHINCHULINES$5000$6000

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