Capital impulsó el proceso de regularización institucional en entidades intermedias
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan entregó documentación jurídica y contable a distintas instituciones intermedias, fortaleciendo su funcionamiento y consolidando el trabajo conjunto con la comunidad.
En el marco de las políticas de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario impulsadas por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección de Comunidades, se realizó recientemente la entrega de documentación jurídica y contable correspondiente a distintas entidades del departamento.
El acto contó con la presencia de la intendente de la Capital, Dra. Susana Laciar, quien estuvo acompañada de los concejales, Mariano Domínguez, Alberto Davila, Pablo Usin e Iliana Luján, el secretario de Gobierno, Juan Sanso y el Director de Comunidades, Leonardo Videla, así como también el profesional que llevó a cabo la regularización de dichos libros, CPN, Oscar Lahoz.
Esta acción representa un trabajo articulado entre el gobierno municipal y las organizaciones intermedias, entendiendo que el crecimiento y consolidación del entramado social sólo es posible mediante el diálogo, el compromiso y la participación activa de cada actor comunitario.
Las instituciones cumplen un rol fundamental en la construcción de una comunidad organizada, participativa y solidaria. En este sentido, desde el municipio se reafirma la voluntad de continuar acompañando, asesorando y generando herramientas que permitan fortalecer su funcionamiento, promover su autonomía y garantizar su desarrollo sostenido.
Asimismo, avanzar en la regularización jurídica institucional no sólo brinda mayor seguridad y orden administrativo, sino que también fortalece la capacidad de gestión, representación y participación de las organizaciones en beneficio de los vecinos de la Ciudad de San Juan.
Las instituciones que recibieron la regularización de sus libros jurídico-contables fueron:
-Unión Vecinal Barrio Tulum
Sra. Amalia Serrano
-Asociación Civil Airsoft
Sra. Rosario Gil Pirán
Sr. Martín Romero
-Sr. Marcos Coca
-Unión Vecinal Residencial Chacabuco
Sra. María Esperanza Megibas
-Unión Vecinal Barrio Carolina II
Sra. Marcela Portillo
Sra. Betina Villegas
-Centro de Jubilados Alborada
Sra. Mirta Herrera
Sra. Susana Estrella
-Unión Vecinal Propietarios Villa Nueva Palermo
Sr. Jorge Gómez
-Unión Vecinal Barrio Parque Universitario
Sra. Olga Jais
SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE