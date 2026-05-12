Capital impulsó el proceso de regularización institucional en entidades intermedias

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan entregó documentación jurídica y contable a distintas instituciones intermedias, fortaleciendo su funcionamiento y consolidando el trabajo conjunto con la comunidad.

En el marco de las políticas de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario impulsadas por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección de Comunidades, se realizó recientemente la entrega de documentación jurídica y contable correspondiente a distintas entidades del departamento.

El acto contó con la presencia de la intendente de la Capital, Dra. Susana Laciar, quien estuvo acompañada de los concejales, Mariano Domínguez, Alberto Davila, Pablo Usin e Iliana Luján, el secretario de Gobierno, Juan Sanso y el Director de Comunidades, Leonardo Videla, así como también el profesional que llevó a cabo la regularización de dichos libros, CPN, Oscar Lahoz.

Esta acción representa un trabajo articulado entre el gobierno municipal y las organizaciones intermedias, entendiendo que el crecimiento y consolidación del entramado social sólo es posible mediante el diálogo, el compromiso y la participación activa de cada actor comunitario.

Las instituciones cumplen un rol fundamental en la construcción de una comunidad organizada, participativa y solidaria. En este sentido, desde el municipio se reafirma la voluntad de continuar acompañando, asesorando y generando herramientas que permitan fortalecer su funcionamiento, promover su autonomía y garantizar su desarrollo sostenido.

Asimismo, avanzar en la regularización jurídica institucional no sólo brinda mayor seguridad y orden administrativo, sino que también fortalece la capacidad de gestión, representación y participación de las organizaciones en beneficio de los vecinos de la Ciudad de San Juan.

Las instituciones que recibieron la regularización de sus libros jurídico-contables fueron:

-Unión Vecinal Barrio Tulum

Sra. Amalia Serrano

-Asociación Civil Airsoft

Sra. Rosario Gil Pirán

Sr. Martín Romero

-Sr. Marcos Coca

-Unión Vecinal Residencial Chacabuco

Sra. María Esperanza Megibas

-Unión Vecinal Barrio Carolina II

Sra. Marcela Portillo

Sra. Betina Villegas

-Centro de Jubilados Alborada

Sra. Mirta Herrera

Sra. Susana Estrella

-Unión Vecinal Propietarios Villa Nueva Palermo

Sr. Jorge Gómez

-Unión Vecinal Barrio Parque Universitario

Sra. Olga Jais

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE