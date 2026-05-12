El vicegobernador participó de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, acompañó al gobernador Marcelo Orrego en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los encuentros culturales más importantes de Latinoamérica, desarrollado en el predio de La Rural.

En este marco, las autoridades provinciales junto con las diputadas María Lascano y Marcela Quiroga, y el diputado Jorge Castañeda, acompañaron a los expositores sanjuaninos que representaron a la provincia a través de sus obras, producciones y propuestas culturales, poniendo en valor el talento de autores locales, bibliotecas y referentes culturales. La participación de San Juan reafirmó el compromiso con la literatura y la producción intelectual como herramientas fundamentales para fortalecer la identidad provincial.

Durante la actividad, el gobernador destacó la importancia de la presencia sanjuanina en la feria y expresó que la provincia formó parte de “uno de los encuentros culturales más importantes de Latinoamérica”, mostrando la identidad sanjuanina y el trabajo de escritores, bibliotecas y referentes culturales.

Asimismo, remarcó el rol de la lectura y la educación en la construcción del futuro, y señaló que el Gobierno de San Juan continúa impulsando políticas educativas orientadas a fortalecer el aprendizaje mediante programas como Comprendo y Aprendo y Transformar la Secundaria, destinados a brindar mayores herramientas para el desarrollo de los estudiantes sanjuaninos.

En el marco de la feria, en el Pabellón Ocre de La Rural, se desarrolló además el acto “Ofelia, tierra fértil de palabras”, un homenaje a la escritora sanjuanina Ofelia Zúccoli Tinto de Fidanza. La propuesta puso en valor su obra poética, su aporte a la cultura provincial y su rol como impulsora de proyectos emblemáticos como El Jardín de los Poetas, ubicado en la Quebrada de Zonda, espacio que integra arte, literatura y naturaleza.

También se destacó su trayectoria como una mujer adelantada a su tiempo, que llevó desde Calingasta hasta Buenos Aires la inspiración de los paisajes, las tradiciones y el trabajo de la tierra sanjuanina, elementos que marcaron profundamente su producción literaria.

La edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cerró con cifras históricas y se convirtió en la más convocante de su historia, con más de 1,3 millones de visitantes durante 19 días de actividades culturales, educativas y literarias.



Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi.