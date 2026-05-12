La Comisión de Salud trató y dio despacho favorable a dos convenios

En la mañana del martes 12 de mayo, los legisladores que integran la Comisión de Salud y Discapacidad se reunieron en el edificio histórico de la Cámara de Diputados para analizar dos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo.

El encuentro estuvo encabezado por su presidente, diputado Gustavo Núñez y participaron los legisladores Juan Carlos Quiroga Moyano, Marcela Quiroga, Marta Gramajo y Mónica González.

Durante la actividad, la comisión emitió despacho favorable para la ratificación de dos convenios de cooperación interinstitucional.

El primero de ellos fue celebrado entre el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan y la Universidad Nacional de San Luis. El acuerdo tiene como objetivo establecer un marco de colaboración mutua para el desarrollo de actividades de investigación, académicas, docentes, de extensión y difusión cultural, en áreas de interés común, optimizando recursos y fortaleciendo las capacidades institucionales.

El segundo convenio corresponde a un Convenio Marco de Cooperación suscripto entre el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan y la Universidad Juan Agustín Maza, de la Provincia de Mendoza. Al igual que el anterior, busca promover la cooperación entre ambas instituciones mediante la implementación de acciones conjuntas en investigación, formación académica, extensión de servicios y difusión cultural, en función de objetivos compartidos.

Ambos acuerdos apuntan a fortalecer el trabajo articulado entre el sistema de salud provincial y el ámbito académico, contribuyendo al desarrollo de políticas públicas y a la mejora de la calidad de los servicios.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi.

Fotos: Mario Contreras.