La Ciudad avanza con un nuevo operativo integral de limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes
Las tareas se realizarán del 18 al 22 de mayo en el sector norte, en turnos mañana y tarde, abarcando plazas, paseos y espacios verdes de distintos barrios capitalinos
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma semanal de trabajos de limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes correspondientes al sector norte del departamento, con intervenciones previstas entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo, en turnos mañana y tarde.
En el turno mañana, las tareas comenzarán el lunes 18 en el espacio verde de Iglesia Espíritu Santo, espacio verde del Consorcio Maipú, Plaza Consorcio Libertador, espacio verde de calles San Luis y Pueyrredón, Plaza Villa Yupanqui, Plaza Villa Juan Jufré y el boulevard de Avenida Doctor Guillermo Rawson, desde San Lorenzo a Juan Jufré.
El martes 19, los operativos continuarán en el boulevard de Avenida Doctor Leandro Alem desde Avenida Libertador a Juan Jufré, Plaza Carlos Alonso, Plaza Barrio Fuva y los espacios verdes de Paula Albarracín de Sarmiento, desde Avenida Libertador General San Martín hasta Lateral de Circunvalación Norte.
Durante el miércoles 20, las cuadrillas municipales trabajarán en Plaza Barrio Bandera Argentina, Plaza Barrio Frondizi, Plaza Barrio UPCN, Plaza Barrio Las Lilas, Plaza Barrio Las Rosas, Plaza Juventudes Argentinas del Barrio Corrientes, Plaza Juan Pablo II del Barrio Misiones, Gruta calle Yapeyú, Plaza Barrio Storni, Plaza Barrio Dorrego y plazas de los barrios Costa Canal I y II.
El jueves 21, las tareas se concentrarán en Plaza 25 de Mayo, Plaza Antonino Aberastain, Plaza Martín Fierro y el espacio verde del boulevard de Avenida Córdoba, desde Avenida Doctor Guillermo Rawson hasta Martín Güemes.
Finalmente, el viernes 22, el operativo llegará a Plaza Barrio Costa Canal I y al espacio verde del Barrio Arturo Frondizi, ubicado detrás del Colegio Arturo Frondizi.
En el turno tarde, las tareas iniciarán el lunes 18 en Plaza Barrio Norte, Paseo Rawson Norte de 25 de Mayo a Juan Jufré, Plaza Evita, Plaza Barrio Mallea Ernesto Fernández y Plaza Martín Güemes.
El martes 19, las cuadrillas trabajarán en Paseo Colombia de Rawson a Avenida Argentina, Plaza Inmaculada del Barrio Mallea, Plaza Juan Jufré, Palmera de dos brazos y Plaza Clemente Sarmiento.
El miércoles 20, el operativo abarcará Plaza Barrio Comandante Cabot, el espacio verde de Avenida Benavídez y Mendoza, Plaza Barrio Esteban Echeverría, Plaza Barrio Costa Canal III y la plaza y espacio verde del Barrio Uruguay.
Durante el jueves 21, las tareas se desarrollarán en Plaza Laprida, Columna Cabot y el espacio verde de 25 de Mayo desde Paula Albarracín de Sarmiento hasta Matías Zavalla.