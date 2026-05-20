Capital avanza con un nuevo Régimen de Descentralización Administrativa

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan firmó convenios con uniones vecinales e instituciones intermedias para optimizar la gestión y cobranza de tasas municipales, promoviendo una administración más cercana, participativa y eficiente.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa avanzando en la modernización y optimización de la administración de los recursos públicos mediante la implementación de nuevas herramientas de gestión institucional.

En este marco, y a partir de un proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 14160, que crea el Régimen de Descentralización Administrativa para la gestión y cobranza de tasas municipales por parte de uniones vecinales e instituciones intermedias.

En este contexto, durante la mañana de hoy se desarrolló el acto de firma de convenios y Actas de Adhesión al Régimen de Descentralización Administrativa en la Sala de Cuadros del Palacio Municipal, encabezado por la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar.

También asistieron concejales, Secretarios, y directores del dpto. Ejecutivo Municipal.

La normativa establece que las entidades participantes colaborarán en el cobro de las tasas municipales correspondientes a los vecinos de cada sector, percibiendo una retribución del 10% por los servicios prestados. Los fondos recaudados serán depositados directamente en la cuenta del municipio, garantizando transparencia y control administrativo.

Asimismo, las uniones vecinales deberán emitir los comprobantes correspondientes y presentar informes y rendiciones de cuentas de manera mensual, conforme a la reglamentación confeccionada por el municipio para la implementación del régimen.

En esta primera etapa adhirieron al régimen representantes de las siguientes instituciones vecinales:

-Unión Vecinal de Fomento Barrio Residencial Tulum

-Unión Vecinal Barrio Carolina II

-Unión Vecinal Barrio Parque Universitario

-Unión Vecinal Barrio Frondizi

-Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento de Concepción

-Asociación Civil Unión Vecinal Barrio Santa Teresita

-Unión Vecinal Barrio del Carmen

-Unión Vecinal Barrio FUVA

-Unión Vecinal Residencial Chacabuco

Además, se estableció que las entidades que participen en el Régimen de Descentralización Administrativa deberán acreditar personería jurídica vigente como requisito indispensable para su incorporación.

SUSANA LACIAR | UNA VECINA INTENDENTE