Cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, amenazó este miércoles a los ciudadanos extranjeros que intenten ingresar a Venezuela sin autorización del régimen. En un discurso televisado, advirtió que quienes crucen la frontera sin el aval correspondiente serán considerados “enemigos” y enfrentarán las consecuencias.

El funcionario chavista no ofreció detalles sobre los mecanismos de control que implementará el régimen, pero insistió en que se aplicarán medidas drásticas.

Fuente: Infobae