Cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

EL REPORTERO 22 de agosto de 2025
Jorge Rodriguez

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, amenazó este miércoles a los ciudadanos extranjeros que intenten ingresar a Venezuela sin autorización del régimen. En un discurso televisado, advirtió que quienes crucen la frontera sin el aval correspondiente serán considerados “enemigos” y enfrentarán las consecuencias.

El funcionario chavista no ofreció detalles sobre los mecanismos de control que implementará el régimen, pero insistió en que se aplicarán medidas drásticas.

Fuente: Infobae

Más historias

Bukele ministra

Bukele nombró a una militar como Ministra de Educación: las nuevas reglas para los alumnos

EL REPORTERO 22 de agosto de 2025
Maduro manos

Santiago Peña declaró grupo terrorista al Cartel de los Soles de Maduro

EL REPORTERO 22 de agosto de 2025
Naser

Eayatollah Makarem Shirazi pidió un “castigo severo” contra Trump

EL REPORTERO 29 de junio de 2025