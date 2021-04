Casados con hijos: Francella asegura que jamás le dijo “feminazi” a Rivas

Duras declaraciones de Érica Rivas contra Guillermo Francella.

En diálogo con Página 12, la actriz señaló que la echaron “por feminista” y afirmó sobre Francella, que también era el director de la comedia: “Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso”.

“Y lo que me salió fue decir: ‘Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más’”, añadió.

Desde el entorno de la producción de la obra, que quedó suspendida por la pandemia: “Niegan esa palabra, dicen que jamás salió de ellos”.